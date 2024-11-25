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娛樂 最新消息

陳傑憲驚天一轟打動萬千少女心！初代啦啦隊女神「搶當一日老婆」被迷倒

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lala蘇心甯近來斜槓成網購女裝創意總監，今（25日）眾星現身力挺品牌聯名活動，包括何妤玟、蘿莉塔、玉兔、林舒語、林采緹、楊晨熙、陳艾熙、拐拐、小優、劉涵竹、夏宇禾、陳又榕、劉心語、孟慶而、陳若穎、許薇安、寧寧、林進、奧斯丁，足見Lala的好人緣。

今眾星現身力挺Lala蘇心甯品牌聯名活動。（記者王文麟攝）今眾星現身力挺Lala蘇心甯品牌聯名活動。（記者王文麟攝）

斜槓人生已成為當今的職場趨勢，Lala除了積極拓展自己的演藝事業外，也透過經營副業的方式走出另一條道路，成功將副業經營的風聲水起，讓人不免笑說明星其實才是她的副業，Lala也說：「當藝人之前也從事過服飾業，從夜市擺地攤到韓國代購都經歷過，自己其實對服飾和穿搭一直都保有很大的熱忱和喜愛！」

Lala蘇心甯近來斜槓成網購女裝創意總監。（記者王文麟攝）Lala蘇心甯近來斜槓成網購女裝創意總監。（記者王文麟攝）

她這次想用自身經驗證明，藝人斜槓並不困難，重點是如何運用經驗和創造價值，「很感謝我的過去讓我累積了很多不同產業的工作經驗，不是用小白的身份去斜槓，也謝謝一路上和我成為好友的藝人、網紅、KOL與粉絲朋友的支持。」

而LaLa近期和何妤玟赴菲律賓遊學，哀嚎身邊都是小鮮肉，已經40多歲的兩人實在「吃不下去」，不過何妤玟倒認了19歲的日本男生當乾兒子，並與對方分享了中森明菜、工藤靜香，早期日劇、日文歌等，日本男孩還感謝她，讓自己更認識了爸爸的年代。

LaLa被陳傑憲球場風姿吸引，搶當一日老婆。（記者王文麟攝）LaLa被陳傑憲球場風姿吸引，搶當一日老婆。（記者王文麟攝）

昨台灣隊爭霸世界12強賽冠軍，「中職吳奇隆」陳傑憲驚天一轟立下大功，一球打進萬千婆媽少女心，LaLa昨晚成了「一日老婆」迷戀其中，她表示自己是第一代啦啦隊，因此稍微懂棒球，昨被陳傑憲徹底迷倒，不禁喊話：「老婆在這裡！」還直呼真的很帥，不過很快就恢復理智。

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