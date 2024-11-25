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20歲台灣鮮肉舞技太強！李昇基、李聖經爆出驚人之語

翟浚安（愛奇藝國際站提供）翟浚安（愛奇藝國際站提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕20歲的翟浚安（宅）參與愛奇藝國際站自製節目《星光閃耀的少年》，成功晉級第二階段，公佈排名時，主持人李聖經特別提到他是節目中舞蹈實力最強的練習生之一，並稱他為「最會跳舞的選手」。

翟浚安在初舞台中與隊友表演GOT7〈Hard Carry〉，吸睛的舞技獲得導師大聲、李昇基、崔榮晙的稱讚，被誇是「細節終結者」；一公舞台上與隊友演出2PM的經典歌曲〈Again & Again〉，他首次嘗試韓文說唱，花費大量時間與隊友在宿舍及練習室中練習咬字與節奏，努力克服挑戰。

翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）

他擁有高人氣，粉絲不僅在小型見面會上遠赴韓國大聲應援，還手舉應援物為他打氣，讓他看了感動不已，翟浚安表示，「很感謝這段期間幫助我、支持我的人，謝謝大家為我投票，我一定會完成完美的舞台，所以接下來我會更加努力，呈現更多不一樣舞台演出！」

翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）翟浚安（凱渥集團種子音樂提供）

本期節目中也特別公開了練習生們與家人通話的溫馨時刻，翟浚安對家人喊話：「我會變得更好，讓你們看到我的進步！」而他的家人也特地飛往韓國，在第一次公演後的短暫假期中陪伴他，他把握時間與家人相處，拍攝全家人的人生四格照，這次的休假日是他的充電時刻，有了家人的支持，是他追夢道路上重要的動力。

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