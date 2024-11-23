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金馬61》進軍中國後台灣首露面！吳慷仁「比廣東話手語」：渴望被理解

頒獎嘉賓吳慷仁（左）、林品彤（右）。（台視提供）頒獎嘉賓吳慷仁（左）、林品彤（右）。（台視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今（23）日晚間於台北流行音樂中心登場，本屆典禮由劉冠廷首挑大樑，而原定沒有要出席的吳慷仁今特別趕回來參加年度盛宴，與去年影后林品彤一同頒發最佳女主角獎。

吳慷仁上個月才剛拿下第59屆戲劇金鐘獎戲王，當時因為工作關係臨時缺席典禮，今天則是他宣布進軍中國、與中國經紀公司簽約引發爭議後，在台灣首度露面，他膚色看起來黑了一圈，他上台便提到入圍的角色都是「渴望被理解」，介紹到更現場比起廣東手語給以《看我今天怎麼說》的香港人鍾雪瑩致敬她劇中角色「她在一個聽不到的世界渴望被理解」，而鍾雪瑩也拿下影后殊榮。

頒獎嘉賓吳慷仁（左）、林品彤（右）。（台視提供）頒獎嘉賓吳慷仁（左）、林品彤（右）。（台視提供）

不過鄉民酸度爆表紛紛留言：「吳慷仁其實可以不用來」、「可憐品彤要被硬插一個頒奬人」，但也有觀眾覺得吳慷仁比手語這段相當有心，「手語這段可以」、「愛吳慷仁，看到本人來頒獎太讚啦」。

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