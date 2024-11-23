江宏傑外景「體力大不如前」成隱憂 被KID一句話刺傷

〔記者林欣穎／台北報導〕《綜藝玩很大》本週由吳宗憲領軍KID林柏昇、坤達帶著黃黑兩隊一起前進彰化和美，並集結了《全明星運動會》的好手江宏傑、彭小刀、各務孝太、梅賢治，房思瑜、壯壯、劉芳芸、席惟倫，形成五比五的大陣仗對抗賽。

《綜藝玩很大》前往彰化和美錄影。（綜藝玩很大提供）

看到如此堅強的隊伍陣容，主持人吳宗憲直說：「通通都是運動會出來的，所以這次的關卡會讓你們好好運動！」

請繼續往下閱讀...

曾在《全明星運動會》連四季都擔任紅隊領隊的前桌球國手江宏傑，這次加入黃隊卻被隊長KID直球發問：「當時你們在紅隊的戰績是怎麼樣？」四季節目皆輸給藍隊的江宏傑無奈表示：「KID哥這個我們就不聊了是紅隊永遠的痛。」

江宏傑體力被發現大不如前。（綜藝玩很大提供）

而江宏傑果真成為KID的隱憂，不僅繪畫能力欠佳，更讓人擔心他體力大不如前。《全明星運動會》好手齊聚一堂，不僅要比賽體力，腦力也很重要，不但一開場就考驗繪畫能力，還要挑戰國學經典，兩隊隊員來回奔跑，不見體力消退， 卻等不到正確答案，體力超優、腦力卻堪憂。因應運動好手來玩，本次彰化和美《玩很大》也祭出新賽制「運動對對碰」，輸的隊伍要自行跑完總長10.6公里路途，到台中高鐵站搭高鐵回家。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法