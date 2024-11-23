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娛樂 電視

韓瑜沒在怕！44歲「真面目長這樣」 近照曝光太驚人

〔記者邱奕欽／台北報導〕「八點檔女神」韓瑜自2015年10月離婚後，感情狀態一直備受外界關注，目前44歲的她至今已空窗9年，不過在戲劇作品上的表現則是相當出色，忙於工作的她並未因操勞而有一絲老態，她近日更大方曬出近距離自拍照，完全沒在怕被大家檢視，真面目曝光也令網友們皆嘖嘖稱奇。

44歲韓瑜雖然忙於拍戲，但膚質狀況好到驚人。（組合照，翻攝自臉書）44歲韓瑜雖然忙於拍戲，但膚質狀況好到驚人。（組合照，翻攝自臉書）

韓瑜恢復單身後至今已空窗9年，不過戲劇作品卻是一檔接著一檔，近來正趕拍新戲《阿榮與阿玉》，戲齡超過20年卻未因操勞尬戲，導致臉上有一絲絲老態停留的痕跡，她21日更曬出4張超近自拍美照，可見她將整張臉向鏡頭貼近，緊緻的膚質幾乎未見任何皺紋。

此外，韓瑜本身自帶仙氣，一雙電力十足的水亮大眼，以及高挺的鼻子和立體唇形，加上一頭落肩的棕色中長髮，簡直美到不可思議，顏值宛如就是20出頭的女大生，根本看不出下個月將45歲，許多網友看完更是驚呼：「我33歲，我深感慚愧...」、「女神就是女神，這麼近也不怕」、「保養得也太好...開班授課拜託！」

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