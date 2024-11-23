小林柏宏爆劈腿親密片！遭嚴懲無法出道 粉絲崩潰：世界崩塌了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下周舉辦總決賽，將選出7人男團出道，人氣成員林子宸因為劈腿緋聞，不會參加出道資格的投票選拔，昨天消息曝光，許多粉絲支持節目的決定，也有人心碎慟喊：「世界崩塌了！」

林子宸在節目人氣極高，更被選為主題曲《Dream of You》MV最終C位。（天空娛樂提供）

20歲的林子宸外型帥氣，被封為「小林柏宏」，他在正式出道前被舊愛爆料劈腿，甚至看到他與劈腿對象的親密影片，形象受到重創。

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消息曝光數日後，天空娛樂昨天透過聲明回應，經過各方的深入討論與審慎考量，為了尊重團隊合作精神與公平性，林子宸將與其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，不再爭取最終出道名額。

林子宸確定會參加11月30日、12月1日連兩天在高雄巨蛋舉辦的《SCOOL》畢業典禮以及粉絲演唱會。

儘管林子宸最終無法成團，仍有粉絲賣力幫他投票，他在第三階段的網路票選仍是冠軍，票數甚至超過第二名多達1萬多票。

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