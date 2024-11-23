晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

小林柏宏爆劈腿親密片！遭嚴懲無法出道 粉絲崩潰：世界崩塌了

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀《SCOOL》下周舉辦總決賽，將選出7人男團出道，人氣成員林子宸因為劈腿緋聞，不會參加出道資格的投票選拔，昨天消息曝光，許多粉絲支持節目的決定，也有人心碎慟喊：「世界崩塌了！」

林子宸在節目人氣極高，更被選為主題曲《Dream of You》MV最終C位。（天空娛樂提供）林子宸在節目人氣極高，更被選為主題曲《Dream of You》MV最終C位。（天空娛樂提供）

20歲的林子宸外型帥氣，被封為「小林柏宏」，他在正式出道前被舊愛爆料劈腿，甚至看到他與劈腿對象的親密影片，形象受到重創。

消息曝光數日後，天空娛樂昨天透過聲明回應，經過各方的深入討論與審慎考量，為了尊重團隊合作精神與公平性，林子宸將與其他選手一同參加總決賽的錄製及粉絲演唱會，不參與最終競爭，也無法參加出道資格的投票選拔，不再爭取最終出道名額。

林子宸確定會參加11月30日、12月1日連兩天在高雄巨蛋舉辦的《SCOOL》畢業典禮以及粉絲演唱會。

儘管林子宸最終無法成團，仍有粉絲賣力幫他投票，他在第三階段的網路票選仍是冠軍，票數甚至超過第二名多達1萬多票。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中