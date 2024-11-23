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娛樂 電視

歐陽妮妮不要看！張書豪酒吧險失身 「被迫出櫃」當場怒吼

〔記者李紹綾／台北報導〕林思宇在影集《妮波自由式》自以為是的替張書豪出櫃，使得張書豪當場動怒大喊：「妳憑什麼幫我出櫃，妳是我最好的姐妹、最懂我的人耶！」GAY密情破裂，當她意識到自己的錯誤後，將有自己簽名的結婚證書送給張書豪，兩人彼此沒有交談、彷彿又道盡了一切。

林思宇（左）在《妮波自由式》和白梓軒告白後，又決定獨自前往巴黎追愛。（紅杉娛樂提供）林思宇（左）在《妮波自由式》和白梓軒告白後，又決定獨自前往巴黎追愛。（紅杉娛樂提供）

陸夏劇中拋下「海后」封號，因為喜歡劉品言反而決定不招惹她，將一切看在眼裡的林思宇，為了好姊妹的幸福與莊凱勛合作推了陸夏一把，反引起陸夏的不諒解，她認為不夠勇敢的林思宇沒有資格做這件事，沒想到卻因此開啟了和劉品言的戀情。

張書豪在《妮波自由式》被迫出櫃，生氣難過後獨自躲酒吧喝酒。（紅杉娛樂提供）張書豪在《妮波自由式》被迫出櫃，生氣難過後獨自躲酒吧喝酒。（紅杉娛樂提供）

林思宇的角色Pony多管閒事從來都不是無的放矢，而是她在乎好友更勝過她自己，她對此同樣感觸極深，認為「能夠遇到其他主角們真的好幸運，擁有這樣一群破防好友，真的是件很美好的事。」

莊凱勛在《妮波自由式》回憶起與林思宇、陸夏的初相識場面，情節十分荒唐。左起為海裕芬、張書豪、莊凱勛、陸夏、林思宇。（紅杉娛樂提供）莊凱勛在《妮波自由式》回憶起與林思宇、陸夏的初相識場面，情節十分荒唐。左起為海裕芬、張書豪、莊凱勛、陸夏、林思宇。（紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》全劇結尾彩蛋，透過飾演變裝皇后的莊凱勛經典吸手指回憶中，揭露主角三人分別流落在AS酒吧的荒唐過去，像是林思宇緊抓莊凱勛「那處」、張書豪差點失身、陸夏現場吸奶，荒唐初遇場面笑翻眾人，莊凱勛笑著說：「還好現在大家都沒有長歪，都長成自己喜歡的樣子了。」林思宇劇中隻身前往巴黎遇見神秘人物的微妙表情，也暗示了第二季可能的發展。

陸夏（右）在《妮波自由式》於林思宇的助攻下，開啟了和劉品言（左）的戀情。（紅杉娛樂提供）陸夏（右）在《妮波自由式》於林思宇的助攻下，開啟了和劉品言（左）的戀情。（紅杉娛樂提供）

陸夏（左）在《妮波自由式》喜歡上劉品言（右）。（紅杉娛樂提供）陸夏（左）在《妮波自由式》喜歡上劉品言（右）。（紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》第一季共10集，每集約30分鐘，於中華電信Hami Video、台灣大哥大MyVideo、遠傳friDay影音播出，11月1日起每週五晚間9點上架新集數；GagaOOLala於11月8日上架一至五集，11月22日上架六至十集。

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