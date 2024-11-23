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娛樂 電視

台灣之光！紀錄片《公園》突破創新 阿姆斯特丹影展獲獎

〔記者蕭方綺／台北報導〕由蘇育賢導演、公視出品的紀錄片《公園》在台灣時間22號凌晨於阿姆斯特丹國際紀錄片影展IDFA的正式競賽單元創新視野（Envision Competition），獲得「傑出藝術貢獻獎」，這也是台灣紀錄片在此全球規模最大、最具代表性的紀錄片影展，首度獲獎。

製片廖修慧（左起）、攝影田倧源、導演蘇育賢共同出席IDFA。（公視提供）製片廖修慧（左起）、攝影田倧源、導演蘇育賢共同出席IDFA。（公視提供）

42歲的蘇育賢出生於台南，兼擅視覺藝術與紀錄片，更長期關注移工議題。他在新作《公園》當中，記錄兩位印尼詩人相約在夜裡的台南公園會面，各自將白天在這座公園裡，與印尼移工同胞們相遇、相處的所見所聞所感，譜成詩歌，發想成計畫，在夜裡吟唱、想像、對話。漫漫長夜有訴不盡的故事，說故事的人也變成故事的一部分，打破了傳統紀錄片「真實」與「想像」的界線。

IDFA評審說明《公園》獲獎理由：「它創造了一種獨特的即興形式，為一個無形社群的經驗創造了空間，使之最終變得可聽見和可看見。」

《公園》在阿姆斯特丹國際紀錄片影展IDFA的正式競賽單元創新視野（Envision Competition）獲「傑出藝術貢獻獎」，導演蘇育賢上台致詞。（公視提供）《公園》在阿姆斯特丹國際紀錄片影展IDFA的正式競賽單元創新視野（Envision Competition）獲「傑出藝術貢獻獎」，導演蘇育賢上台致詞。（公視提供）

頒獎典禮上，導演蘇育賢偕製片廖修慧、攝影師田倧源，共同上台領獎，他謙虛表示，很榮幸能夠與全球傑出的紀錄片工作者齊聚一堂，看到了很多動人的故事，《公園》在IDFA國際首映，也引發很多觀眾回響和疑問：「這是紀錄片嗎？」他會把這些故事與疑問放心上，回台繼續努力創作。而一路協助蘇育賢的公視「紀錄觀點」委製編輯王派彰，有感而發：「創作就是要突破與創新，不然所有的東西都會長成一樣的面貌。」

《公園》因完美融合紀實議題與創意實驗，今年五月已在台灣國際紀錄片TIDF影展，破紀錄拿下亞洲視野競賽首獎、台灣競賽首獎、「再見真實獎」評審團特別獎等三項大獎；並入圍2024台北電影節最佳紀錄片。 《公園》由公視與「你哥影視社」合製，訂2025年於公視「紀錄觀點」節目首播。

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