台灣就是我的家！韋喆來台打拚11年 宣布獲得永久居留證

韋喆舉辦專場演唱會。（川流音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自聖露西亞的歌手韋喆今天舉辦專場演唱會，他11年前開始到台灣學中文、唱華語歌，直到今年終於獲得永久居留證，激動表示：「台灣就是我的家！有了這個身分，我可以更自在地去做自己喜歡的事，也更有動力用我的音樂回饋這片土地，非常感謝台灣。」

拿到居留證的那一刻，韋喆直呼心裡好踏實，「畢竟來台灣11年了，經歷了語言的障礙、文化的適應，到現在可以慢慢的融入，這一路真的經歷了不少挑戰。對我來說，這張居留證不只是身分的轉變，更多的是一種歸屬感。」

請繼續往下閱讀...

今天韋喆舉辦了人生首場專場演唱會「The Departure－Chapter 2」，他為了演唱會出錢也出力，工作人員更爆料：「其實韋喆是將自己的房租跟房東往後延期，才能有辦法先支付場地費用，甚至到了擔心下個月的生活費該怎麼辦這種花老本的程度。」

韋喆則透露，想透過演唱會讓大家更認識他，「我不是一個COVER歌手，而是一位完完全全的創作歌手。」

韋喆誇讚好友阿布絲的音樂才華。（川流音樂提供）

今晚的嘉賓陣容非常豪華，包含歌手阿布絲、斑恩、思遠、黑龍等星友助陣，韋喆談到：「我在台灣的這塊土地認識到很多不同的朋友，非常感動也很滿足。」

韋喆與好友阿布絲合唱了《Formosa》，呼應了韋喆與台灣的相遇就是意料之外的美好，也是拉丁文《Formosa》一詞「美麗的」的原意。

韋喆舉辦專場演唱會，阿布絲擔任嘉賓。（川流音樂提供）

韋喆跨讚阿布絲很有才華，「和她一起創作或討論音樂的過程中，我都會被她的音樂深深感動，很謝謝朋友的推薦，讓我們能夠在音樂上產生共鳴，建立了相互信任和支持的美好友情。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法