晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣就是我的家！韋喆來台打拚11年 宣布獲得永久居留證

韋喆舉辦專場演唱會。（川流音樂提供）韋喆舉辦專場演唱會。（川流音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自聖露西亞的歌手韋喆今天舉辦專場演唱會，他11年前開始到台灣學中文、唱華語歌，直到今年終於獲得永久居留證，激動表示：「台灣就是我的家！有了這個身分，我可以更自在地去做自己喜歡的事，也更有動力用我的音樂回饋這片土地，非常感謝台灣。」

拿到居留證的那一刻，韋喆直呼心裡好踏實，「畢竟來台灣11年了，經歷了語言的障礙、文化的適應，到現在可以慢慢的融入，這一路真的經歷了不少挑戰。對我來說，這張居留證不只是身分的轉變，更多的是一種歸屬感。」

今天韋喆舉辦了人生首場專場演唱會「The Departure－Chapter 2」，他為了演唱會出錢也出力，工作人員更爆料：「其實韋喆是將自己的房租跟房東往後延期，才能有辦法先支付場地費用，甚至到了擔心下個月的生活費該怎麼辦這種花老本的程度。」

韋喆則透露，想透過演唱會讓大家更認識他，「我不是一個COVER歌手，而是一位完完全全的創作歌手。」

韋喆誇讚好友阿布絲的音樂才華。（川流音樂提供）韋喆誇讚好友阿布絲的音樂才華。（川流音樂提供）

今晚的嘉賓陣容非常豪華，包含歌手阿布絲、斑恩、思遠、黑龍等星友助陣，韋喆談到：「我在台灣的這塊土地認識到很多不同的朋友，非常感動也很滿足。」

韋喆與好友阿布絲合唱了《Formosa》，呼應了韋喆與台灣的相遇就是意料之外的美好，也是拉丁文《Formosa》一詞「美麗的」的原意。

韋喆舉辦專場演唱會，阿布絲擔任嘉賓。（川流音樂提供）韋喆舉辦專場演唱會，阿布絲擔任嘉賓。（川流音樂提供）

韋喆跨讚阿布絲很有才華，「和她一起創作或討論音樂的過程中，我都會被她的音樂深深感動，很謝謝朋友的推薦，讓我們能夠在音樂上產生共鳴，建立了相互信任和支持的美好友情。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中