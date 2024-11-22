宋逸民健康亮紅燈「心跳數狂降險裝調節器」 最新現況曝

宋逸民（左）與陳維齡幫女兒喬妹慶祝10歲生日。（藝起發光提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕由宋逸民牧師夫婦帶領的藝起發光近期籌備許多活動，除了現在進行中的「STILL音樂會」，幾乎是場場爆滿，而宋逸民前年身體亮起紅燈，他也透露身體近況，透過超慢跑重拾健康身體。

宋逸民2021年身體亮起紅燈，不僅暴瘦，心跳又變慢，差點得裝心律調節器，宋逸民透露，當時是忙到過勞，身體竟亮起了紅燈，再加上禁食的關係，178公分的他瘦到70公斤，心跳降到每分鐘只有40次，所幸他身體已逐漸恢復，「否則心跳太慢，聽說要裝調節器。」而今他已恢復健康，只是身材依然「苗條」，他透露：「我都是靠『超慢跑』運動，在家也可以做，每次半小時即可。」

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宋逸民（左）與陳維齡幫女兒喬妹慶祝10歲生日。（藝起發光提供）

而他重拾健康後，近日與師母陳維齡幫女兒喬妹慶祝10歲生日，陳維齡也表示：「今年我們真的是忙翻了，謝謝當天喬妹所有的好朋友特別來祝福她，看著喬妹開心合不攏嘴的笑臉，爸爸（宋逸民）眼冒愛心的轉頭對我說，『一定要為了女兒更保持身體健康，維持更年輕的身材體態』，我只好說好吧我也會努力身體健康的。」

宋逸民牧師指出，今年年底各地會有耶誕節活動，協會舉辦弱勢族群的感恩餐會，藝起發光明年將跟伯大尼兒少之家與安德烈食物銀行合作，持續進行公益活動，讓藝人不只是能夠代言，而是真正落實讓藝人一起執行公益的愛心活動。

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