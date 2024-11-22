林襄「素顏真面目」曝光！沒通告自願上節目 嚇歪安心亞

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「啦啦隊女神」林襄今年初宣布從樂天跳槽到味全龍成為「小龍女」，擁有甜美臉蛋及火辣身材的她，人氣居高不下。近日她上節目大露素顏，展現最真實的一面，嚇壞眾人。

林襄近日上節目的卸妝單元，擔任「特別來賓」，讓主持人安心亞嚇到臉都變形，驚訝直呼「怎麼會來？」她則表示自己剛好工作中間有空檔，因此頂著素顏到電視台梳化，碰巧遇到正在錄製素顏單元，就順便當特別嘉賓，毫無架子的舉動讓阿Ken大讚「沒有通告還願意來參與，演藝圈這個就是加分的好事情」。

林襄大方展露素顏。（翻攝自同學來了YouTube）

在場眾人看到林襄素顏的樣子後，紛紛稱讚「好可愛」，鹿希派更直言「竟然是可以素顏上電視的嗎 ？ 太可愛了，難怪剛剛走進來就有一股香氣」，阿Ken也緊接著問「可以摸一下嗎？」隨後發表感想「啦啦隊就是會有那種皮膚吸收了陽光之後，那種溫暖Q嫩」，足見林襄天生麗質。

林襄突然上節目擔任嘉賓，驚呆安心亞。（翻攝自同學來了YouTube）

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