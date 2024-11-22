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娛樂 最新消息

遭中國封殺3年！《山河令》張哲瀚不忍了 堅稱沒參拜靖國神社

〔記者陽昕翰／台北報導〕以《山河令》走紅的中國男星張哲瀚被挖出曾在日本「靖國神社」拍照，慘遭中國網民抨擊辱華，被封殺至今已經3年，他近年轉戰海外發展，上週在韓國開唱，終於對此事做出回應，更稱深愛著自己的祖國。

張哲瀚近年都在海外發展，並舉辦巡演。（張哲瀚提供）張哲瀚近年都在海外發展，並舉辦巡演。（張哲瀚提供）

張哲瀚在韓國舉辦「洪荒劇場2.0」演唱會，唱完《Going Off 了》後抒發心聲，他說道：「剛演唱的這首歌，中文名『了』，是了結的意思，今天也想把一些事情做個了斷。」

隨後張哲瀚取下鋼琴前的麥克風，走到舞台中央，沉思片刻後說：「3年了，我一直沒有找到機會，跟所有人陳述當年的事實。但是現在，我想對所有人說，2018年的櫻花季，我沿著千鳥淵步道一路賞櫻，路過一個花園，當時並不知道身後是什麼。」

張哲瀚在韓國舉辦演唱會。（張哲瀚提供）張哲瀚在韓國舉辦演唱會。（張哲瀚提供）

這些年張哲瀚無法在中國工作，只好轉往海外發展，更稱3年後看到新聞，「當我想去解釋時，我已經失去了所有可以解釋的管道。」

張哲瀚接著表示：「我是一個土生土長的中國人，我從來沒有、也永遠不會參觀、不會參拜靖國神社。我深愛我的祖國，是大家的信任和支持支撐我走到今天，謝謝你們。」語畢張哲瀚對著台下觀眾深深鞠躬，更帶動台下觀眾一同高唱《中國人》。

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