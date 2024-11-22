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娛樂 電視

40歲成語蕎不婚頭曝感情觀！揭人生故事「有椎心之痛」

〔記者林欣穎／台北報導〕伊林娛樂藝人成語蕎在年底前推出圖文書《花言．蕎語──成語蕎的愛情十誡》及成語蕎《2025愛你愛我》寫真桌曆，上月剛過完生日的她，坦然接受自己邁向40歲年齡的事實，她說：「最近發現長出了一根白頭髮，開始感受到自己真的要慢慢變老了！但我依然要活得很年輕。」

「年齡」是很多女藝人的大忌，但出道快15年、如今40歲的成語蕎說，「不管是20、30還是40，年齡對我來說，只是一個數字，而不是一個框架。」她說，現在的她，在身心靈各方面都更善於打理，她積極運動、保養，在鏡頭前後都保持光鮮亮麗，更清楚自己要與不要的是什麼，對於某些事情不再輕易妥協，也不會自尋煩惱，為一些小事感到糾結，在工作上嚴以律己，是藝人該有的職業道德，身為女兒，她不讓父母操心。

成語蕎認為自己要活的年輕。年齡只是數字。（水靈文創提供）成語蕎認為自己要活的年輕。年齡只是數字。（水靈文創提供）

不論是粉絲、家人或親戚朋友，過去大家都會關心問她：「妳快40歲了，怎麼還不結婚？」她說，其實她不是不想結婚，只是不認為女人到了適婚年齡，就一定要趕快結婚生子，「因為這是一輩子的事，在自己還沒遇到值得託付終身的人，為什麼要為了符合眾人的期待而結婚？我的人生，要過什麼樣的生活，由我自己決定，我始終相信緣分，當那個人出現時，我會奔向愛情；如果沒遇到對的人，我不會因為年紀不小了就草率結婚，結婚是我第一次選擇家人的機會，我會慎重做決定，絕不會因年紀或社會框架，忽略婚姻的意義。」

她說，她對婚姻保持樂觀開放的態度，在還沒遇到對的人之前，只想為自己而活，先朝目標前進，「我認為女人的價值，是讓自己開心又漂亮。」她依然要活得很年輕，除利用空閒時間上日文課、學高爾夫、上戲劇課，保持運動的習慣，還會做各種保養來維持好狀態。

她說，談戀愛是期待又怕受傷害的事，畢竟在感情的路上，她也曾經歷許多曲折故事，圖文書裡的「十種花語」代表她在戀愛時的不同狀態和面向，「愛情十誡」則是她在感情的花花世界中，修練得來的各種智慧，「書裡記錄了我的幸福回憶，當然也有我的椎心之痛，想把經歷不同階段感情後的成長，分享給大家，期許自己和讀者都能夠活成更好、更強大，做好準備再迎接未來的感情，我們都能像花朵一樣盛開、綻放和燦爛。」

《花言‧蕎語──成語蕎的愛情十誡》圖文書11/22博客來、誠品、金石堂、墊腳石、momo購物等各大通路預購，預購價享79折優惠，11/29出版。圖文書+成語蕎《2025愛你愛我》親筆簽名寫真桌曆，11/22博客來獨家預購，11/29出版。

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