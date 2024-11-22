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楊紫瓊罕談首段婚姻破裂主因 自責吐：覺得自己是失敗者

楊紫瓊（右）去年嫁給愛情長跑19年的前法拉利總裁尚陶德。（美聯社）楊紫瓊（右）去年嫁給愛情長跑19年的前法拉利總裁尚陶德。（美聯社）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕奧斯卡史上首位亞裔影后，現年62歲的楊紫瓊，在去年與愛情長跑19年的富商尚陶德（Jean Todt）結婚，婚後生活甜蜜。近期她接受BBC Radio 4節目《Woman's Hour》專訪，罕見談起與潘迪生的第一段婚姻破裂主因，她坦言是「我生命中最難過的事」。

楊紫瓊回憶當年嫁給潘迪生後，在兩人維持4年的婚姻期間，她用盡各種方式想懷孕成功，甚至不惜砸大錢做人工受孕，可惜沒能如願，她無奈表示，「我認為最糟糕的時刻是，每個月你都覺得自己很失敗，然後問自己『為什麼會這樣？』」

楊紫瓊日前登上BBC廣播節目，罕見談起首段婚姻。（翻攝自IG）楊紫瓊日前登上BBC廣播節目，罕見談起首段婚姻。（翻攝自IG）

楊紫瓊當時陷入自責、內耗，等到某個時間點她才意識到必須放手，讓自己繼續前進，她坦承「或許這也是我首段婚姻破裂的主因，是的，我們現在很相愛，但10年或20年後，我依然不能給他渴望所有的家庭，你也必須公平點吧。」她也強調目前跟前夫潘迪生仍非常友好。

現在的楊紫瓊已經接受無法生育的事實，遇到有共識的另一半讓她非常感恩，私下也有很多乾兒子、乾女兒，再加上今年繼子Nicolas Todt榮升爸爸，她也升格成了奶奶，讓她喜悅直言，「我現在已經62歲了，當然不可能再有小孩，但我有孫子，當孩子出現在你生命中，你會發現這是種意外的恩賜」。

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