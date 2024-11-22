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娛樂 最新消息

慟！懷秋親揭父親離世原因 強打精神上工

〔記者陽昕翰／台北報導〕懷秋的父親在本月不幸離世，他表示：「爸爸是睡眠中走的，很突然，但很安詳。」現在仍努力打起精神要參加明天的金馬獎，「跟《角頭》的兄弟夥伴們一起走紅毯，挺入圍的弟兄們，希望他們都能得獎！」

懷秋強打精神開工。（JFJ PRODUCTIONS提供）懷秋強打精神開工。（JFJ PRODUCTIONS提供）

懷秋收拾悲傷心情，推出由好友林俊傑量身打造的新歌《Delete》，歌名「Delete」有著諧音「砥礪」之意，寫下自我砥礪之企圖心，儘管遭受磨難挫折，仍甘心一次次重新來過，這首歌也是獻給自己42歲的生日禮物。

懷秋分享心境：「曾經我不太知道如何介紹自己是個演員還是歌手，現在才了解，原來我都是。」表示朝著自己理想狀態前進中。

懷秋拍攝新歌《Delete》MV。（JFJ PRODUCTIONS提供）懷秋拍攝新歌《Delete》MV。（JFJ PRODUCTIONS提供）

這首歌由懷秋親自填詞，林俊傑擔任作曲與製作，他以「Delete」諧音「砥礪」作為雙關，展現自我砥礪的企圖心。懷秋表示：「刪除（Delete）不全然是否定，更多時候展現了自我砥礪的企圖心。」

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