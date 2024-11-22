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娛樂 電視

郭雪芙廚藝遭嫌棄 陳柏霖不留情面：是要去洗腎嗎？

〔記者李紹綾／台北報導〕陳柏霖、郭雪芙、林柏叡、蔡思韵在何潤東執導的Hami Video愛情影集《不如海邊吹吹風》陷入一場四角習題，楊子儀和莊茜佳演繹平凡真摯的小鎮愛情，6人用愛情的點滴交織出一場宛如戀愛實境秀的唯美故事，郭雪芙大讚陳柏霖在金門的拍攝環境下更有「陽光男孩」的感覺，「是拍攝現場的正能量來源！」

陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》共譜一段浪漫戀曲。（大川大立提供）陳柏霖（左）、郭雪芙在《不如海邊吹吹風》共譜一段浪漫戀曲。（大川大立提供）

陳柏霖飾演的「帥跩大明星」白引默，邂逅郭雪芙飾演的「最美小海女」李海諾，兩人從初次見面時的互相吐槽到逐漸發現對方的脆弱，郭雪芙形容陳柏霖的角色「就像海膽，全身都是刺」，陳柏霖則不留情面地嫌棄郭雪芙的廚藝：「是要客人都去洗腎嗎？」但這些言語交鋒背後，逐漸展現了對彼此真心的敞開，隨著劇情推進，兩人從抵觸到依賴，眼神中的深情流露令人屏息期待，愛情的萌芽如金門的海風般輕柔卻撩人心弦，陳柏霖表示：「我們已經是第四次合作，非常有默契，雪芙的眼神演技真的很棒，我覺得必定能讓觀眾感同身受。」

郭雪芙（左）在《不如海邊吹吹風》經常和林柏叡（右）於金門古厝民宿屋頂上談心。（大川大立提供）郭雪芙（左）在《不如海邊吹吹風》經常和林柏叡（右）於金門古厝民宿屋頂上談心。（大川大立提供）

郭雪芙的另一條感情線是與林柏叡展開，因《蒼蘭訣》中溫柔深情的角色走紅的林柏叡，此次飾演郭雪芙的青梅竹馬「陳大浯」，兩人因年少的純真情感連結，卻因分隔多年而漸行漸遠，當林柏叡回到金門時，卻發現初戀的心上人身邊已有護花使者陳柏霖，他和陳柏霖之間的「奪愛大戰」暗潮洶湧。郭雪芙笑稱她與林柏叡在劇中的互動像是「最熟悉的陌生人」，而林柏叡用深情演繹一段藏在日常中的執著守護，他回想一場與郭雪芙在金門古厝民宿屋頂的對話，兩人都隨著充滿懷舊古風的場景而投入演出，「彷彿十幾年的點滴都回到眼前，歷歷在目。」

林柏叡（右）、蔡思韵（左）在《不如海邊吹吹風》性格截然不同，王晴（中）飾演暗戀林柏叡多年的活潑女孩。（大川大立提供）林柏叡（右）、蔡思韵（左）在《不如海邊吹吹風》性格截然不同，王晴（中）飾演暗戀林柏叡多年的活潑女孩。（大川大立提供）

林柏叡的角色在劇中也與蔡思韵飾演的「許曼」發生情感牽連。一個性格溫柔內斂，一個奔放自由，兩人意外吸引彼此，形成了另一條張力十足的感情線。蔡思韵過去曾在台灣求學，她表示難得長期來台灣拍戲，這更是她首次踏上金門的土地，一切對她來說都很新鮮，她也感性表示劇中角色「許曼」從台灣赴離島金門尋找回憶，這份情感與她再度來台的心境不謀而合，「有相同的感覺，像是來到一個既熟悉又陌生的地方，因爲我也一段時間沒來了，但是那份熟悉感是不會忘記的。」

楊子儀此次顛覆形象，蓄鬍燙髮化身廟口海產店老闆順華，與莊茜佳飾演的悅珊攜手呈現一段平凡而動人的愛情，他的新造型公開後引起許多影迷迴響，粉絲熱情回應：「太帥了！期待角色也有強烈的性格！」他透露此次造型是和導演何潤東討論出來的結果，笑言：「不會不習慣（蓄鬍），只是要修比較麻煩，還有喝湯時容易沾到。」他在劇中雖不擅長言語表達，但和莊茜佳細膩的互動與彼此間的默契，讓這段廟口愛情在煙火氣息中展現了最溫暖的真實，只是這段看似平淡的感情將隨著劇情進展顯現令人焦心的一面，觀眾屆時可以盡情跟著一起兩位演員的情感又哭又笑。

楊子儀（右）、莊茜佳在《不如海邊吹吹風》情感看似平淡，卻將迎來意外的起伏。（大川大立提供）楊子儀（右）、莊茜佳在《不如海邊吹吹風》情感看似平淡，卻將迎來意外的起伏。（大川大立提供）

《不如海邊吹吹風》故事源自韓國CJ ENM的原創IP《頂級巨星柳白》，融合了金門的絕美自然景觀，為觀眾營造出遠離城市喧囂的純粹感。除了主演陳柏霖與郭雪芙，該劇還匯集了范文芳、洪慧芳、蔡思韵、林柏叡、庹宗華、鄭家榆等實力派演員，以大家庭的氛圍增添豐富的情感層次，讓觀眾在每個角色身上感受到屬於他們的溫暖與陪伴。影集12月14日起，每週六晚間9點在中華電信Hami Video全網獨家獻映與MOD以及AXN（67台）播出，首週將連更4集，於週六與週日晚上9點分別播出兩集。

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