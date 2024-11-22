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娛樂 音樂

確定了！MAMAMOO輝人空降台灣跨年 壓軸是天團接班人

〔記者陽昕翰／台北報導〕MAMAMOO的輝人年初在台北TICC及高流的個唱門票都秒殺，年底確定空降台中參加跨年演出，讓粉絲相當驚喜。

連續四年跨年晚會奪得網路流量冠軍、在去年跨年夜創下25萬人湧進水湳中央公園的台中跨年晚會，今天公布首波卡司，包括MAMAMOO的輝人以及天團接班人告五人。

MAMAMOO的輝人。（台中市政府提供）MAMAMOO的輝人。（台中市政府提供）

輝人開心表示：「真的感謝台中邀請我參加2025年跨年演唱會，聽說水湳中央公園是台灣最大的戶外演出場地，可以容納好幾十萬人，一想到能和當地超多粉絲（MOOMOO）和許多觀衆朋友一起在舞台上迎接新年，就覺得非常期待和開心。」

輝人搶先預告，將會有獨家演出送給台中，「之前在台灣演出有唱過中文歌，這次也正在努力準備粉絲們喜歡的歌曲~ 請來到現場享受驚喜！」

首度造訪台中，輝人期待品嚐在地美食：「我喜歡接觸當地的食物，但是好像沒有吃過很多種類，這次有足夠的時間，各種食物都想品嚐」，更俏皮跟粉絲說，「聽經紀人講晚會旁有很厲害的夜市（逢甲夜市），大家看到我本人在逛街吃美食，要記得來跟我打招呼。」

告五人。（台中市政府提供）告五人。（台中市政府提供）

告五人將在2024年最後一刻壓軸現身台中跨年飆唱，他們直呼：「非常的榮幸，可以在年末演出和大家一起同樂。」是否有針對寒流來襲特別暖身撇步？他們笑回：「多喝熱水和暖暖包，希望這次過敏性鼻炎不會在台上發作。」

至於歌迷最期待的新專輯進度？告五人鬆口：「告五人第四張專輯我們正在打磨中，希望可以在2025順利碰面，希望新的一年可以有新作品和大家碰面。」

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