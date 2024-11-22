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娛樂 電視

小彤罹癌化療11次「右手沒知覺」 揭嚴重副作用曝近況

〔記者林欣穎／台北報導〕兩性作家小彤年初診斷出胰臟癌，這段期間她積極抗癌，今（22日）入院進行第11次化療，她坦言：「確實想過放棄，比想像中辛苦太多」；但面對最後2次化療和即將到來的2025年，小彤說：「如果可以用2億換5年，我會毫不考慮拿錢去換，換算下來一天是十萬，我現在每天醒來都覺得自己賺了十萬。」新年新希望就是好好活下去。

小彤胰臟癌手術後要做12次化療，她坦言療程的最後一哩路越來越辛苦：「所有的副作用我幾乎都遇上了。」最明顯的是手臂發麻越來越嚴重，加上右側裝有人工血管，為了避免人工血管損傷，她盡量讓右手不提重物、不劇烈擺動，和老公苦中作樂開玩笑說整隻右手就像廢掉的感覺，加上預期中的落髮，讓樂觀的小彤忍不住自嘲：「我現在是獨臂神尼。」

小彤積極抗癌。（馬可孛羅公關提供）小彤積極抗癌。（馬可孛羅公關提供）

只好用左手打字，吃飯時筷子拿不穩，大部分用湯匙進食，減少手指過度用力而抽筋的機會。總是保持高度鬥志的小彤說：「血液腫瘤科醫生告訴我，確實很多人撐不過12次中途放棄；但他們鼓勵我撐下去，所以我就撐撐看。」另一個副作用是經常反胃想吐，小彤的應變之道就是「想吐時少吃，食慾好就拚命吃」，所以相較於很多病友化療後暴瘦，小彤竟然胖了兩公斤，讓她開心又有幾分得意，表示她把自己照顧得很好。

談到對2025年的展望，小彤說：「以前都是說賺大錢，現在只希望好好活下去。」她認為，老天留著她這條命一定有其意義，除了一直在持續的公益捐款之外，這段日子因為新聞報導，很多不認識的臉友私訊她、告訴她因為她的正能量鼓勵了他們正在抗癌的家人；前陣子，她和一位臉友的姊姊視訊，對方正在和病魔搏鬥：「看到對方虛弱的樣子，一掛完電話我就潰堤了。」

小彤也想謝謝這段時間鼓勵她的讀者與粉絲，讓她在抗癌的路上不孤單：「療程結束後，我想做更多的事情幫助癌友，也想讓自己好好去環遊世界，我會努力拚存活率，讓自己有一個開心的2025。」

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