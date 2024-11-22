林千又公開求婚鑽戒7位數價格！滿意喊「女人一定要戴鑽石」

林千又日前被求婚成功。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星林千又過去曾和納豆有過一段情而打開知名度，今年2月曾控訴被富商前男友施暴，感情生活受到關注。20日突在社群曬出鑽戒報喜，還大方公開鑽戒、項鍊、手鍊整套飾品的價格，驚人數字令網友全都看呆。

林千又似乎相當滿意未婚夫送的鑽戒。（翻攝自IG）

林千又在IG限時動態更新一系列求婚後續，甜蜜表示「跟大家說～美國境內可以帶花坐飛機哦，一路上好多人祝福我們」，畫面中可見她以玫瑰花做為背景，拍下手上的鑽戒，似乎相當滿意，直呼「女人一定要戴鑽石，越戴越好命，鑽等於賺」。

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林千又公開鑽戒價格。（翻攝自IG）

林千又隨後再次曬出與鑽戒的合照，透露手上的求婚戒要價230萬，同時表示後悔沒有做美甲，「誰知道鑽石這麼好看啦，早知道就做指甲了，因為平常都要用包包就習慣沒有美甲。鑽石真的有神奇的魔力，這顆HAPPY WINSTON要230萬。」除了鑽戒之外的手鍊、項鍊等加起來也要價63萬多，一身行頭震驚大批網友。

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