AV女優賣淫遭逮！最高喊價60萬 名單驚見「三上悠亞接班人」

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港近期聯合澳門、日本和新加坡警方進行大規模掃黃行動，破獲一個跨境黑幫賣淫集團，該集團以提供知名日本AV女優「吸客」，值得關注的是，名單中竟出現被譽為「三上悠亞接班人」的人氣女優Miru，但被捕人士中沒有看到她，疑似被冒名宣傳。

AV女優麻宮若菜。（翻攝自Ｘ）

據港媒報導，香港警方接獲消息，有黑道安排日本性工作者到香港賣淫，隨後展開緝捕行動，共拘捕5男60女。警方發現該集團在Telegram創建群組，並以日本小有名氣AV女優為賣點，宣稱可安排女優到香港賣淫，並附上女優的作品番號以及封面圖加強宣傳效果，性交易的費用最低為數千港元，最高可達15萬港元（約新台幣60萬元）。

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Miru有「三上悠亞接班人」稱號。（翻攝自Ｘ）

群組中的名單列出了近20名AV女優，其中，女優麻宮若菜也在此次行動中被捕。然而，人氣女優Miru也出現在賣淫集團的宣傳名單上，尚不清楚是否真有涉案，因為被抓的60名女子中沒有看到她身影，可能只是被冒用名號宣傳。

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