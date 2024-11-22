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娛樂 最新消息

瞎爆！吳霏「亂丟菸蒂」成代表作 欺騙歌迷退圈道歉了

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳霏昨晚在社群欺騙歌迷要退出音樂圈，結果只是為了要宣傳新歌，出道2年多的他，目前真的沒有代表作，唯一有熱度的新聞就是跟女友艾薇深夜在陽台幽會被拍，甚至把菸蒂從陽台丟到樓下，做了不良示範被罵翻。

吳霏與艾薇（右）感情甜蜜。（資料照）吳霏與艾薇（右）感情甜蜜。（資料照）

吳霏昨晚先是發文：「近幾年在事業上低潮了很久，一直無法走出這窩囊的狀態，所以我決定淡出音樂圈，回歸體育圈。」讓不少粉絲信以為真，紛紛留言鼓勵。

直到深夜吳霏才親自拍片解釋，坦言這一切都是要宣傳新歌，他說：「這件事情告訴我們，網路上的消息很多都是『假的』，不要一昧的盲目相信。」

吳霏為了宣傳新歌欺騙歌迷，不忘拍片解釋。（翻攝IG）吳霏為了宣傳新歌欺騙歌迷，不忘拍片解釋。（翻攝IG）

吳霏也向歌迷致歉，「釋出了假消息引起大家關注，文章一出來的當下，我真的沒想到有這麼多人會這麼多人留言。說實話，我原本還以為沒有人會在乎。假的，對不起。也謝謝大家。」

而在吳霏發文道歉之後，女友艾薇第一時間留言回應：「蛤，我還期待淡出的說，哈哈哈哈哈哈哈」，跳出來幫忙男友宣傳。

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