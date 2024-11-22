（專訪）何妙祺《談戀愛》耍任性！陳慶嘉為徒弟「賣老臉」求吳君如

何妙祺（左）、陳慶嘉師徒感情好，受訪時還互相開彼此玩笑。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕香港新銳導演何妙祺以首部執導電影《我談的那場戀愛》入圍金馬最佳新導演，擔任監製的是香港資深編導陳慶嘉，兩人以師徒相稱，陳慶嘉第一次拉下臉求人，就是為了幫何妙祺請到吳君如演女主角。

陳慶嘉是香港資深編劇、導演，曾經與古天樂、劉青雲等人合作過，被問到當初怎麼會與何妙祺合作？何妙祺搶在師父發話前，打趣說道「說我漂亮吧」，陳慶嘉稱當年電影《內衣少女》找來設計出身的何妙祺合作，他發現何妙祺一整天都不說話的特質，恰好適合編劇工作，「因為編劇不說話，多機會去想，不說就把它變成文字。」陳慶嘉稱讚何妙祺很穩定，願意花很多時間去打磨一個主題，兩人也很有默契，不是每件事情都要詳細討論，「她很獨立，像小說作家，她可以自己處理。」

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何妙祺從事影視工作多年，第一部執導電影就在海外獲得好評。（記者陳奕全攝）

《我談的那場戀愛》是何妙祺第一部執導作品，僅有港府給予的800萬港幣（約台幣3349萬）補助款，資金不足的情況下，何妙祺把親朋好友都找來助陣，用媽媽的照片、法國妹夫及弟弟的聲音，如此一來就沒有版權的問題，笑說「我都在出賣朋友、出賣家人」。

陳慶嘉為完成何妙祺的願望，賣老臉去拜託吳君如（左）。（記者陳奕全攝）

照片、聲音或許可以用路人甲，但女主角可不行，何妙祺表示一生只有一次當新導演的機會，想要任性一次，陳慶嘉因此為了徒弟耗費苦心，在得知何妙祺非「吳君如」不可後，只能拉下臉拜託吳君如，所幸吳君如看完劇本後的隔天，表達對這部電影的興趣，且她很有義氣，願意先演再收酬勞。陳慶嘉說，吳君如很懂看劇本、挑角色，就算老公陳可辛有什麼意見，但最後還是由吳君如決定。

何妙祺、陳慶嘉（左）師徒感情好。（記者陳奕全攝）

吳君如飾演的遭詐騙的熟齡暈船女醫生「余笑琴」，為了揣摩人物角色，何妙祺竟然真的去體驗交友軟體，設定自己是4、50歲的中年婦女，讓詐騙集團以為她是肥羊，果然在這過程中遇到2、3個騙子，共同點是很快就會聊到錢，有人自稱有在投資，也有人謊稱罹癌需要治病，五花八門的理由都有。不過何妙祺自爆，戲外的她連臉書、IG都不用，她與陳慶嘉都喜歡觀察別人，而不是把自己的故事寫進電影，「我生活很悶，不太喜歡對事情表態，不喜歡寫議論文，躲在創作故事後面比較有安全感。」

陳慶嘉幫忙何妙祺的還不只如此，他透露當初也有把劇本給古天樂看，雖然在疫情過後，香港電影市場不景氣，古天樂開玩笑說「我現在有很多人要照顧」，但看了《我談的那場戀愛》劇本後，古天樂表示如果沒能拿到800萬港幣補助款的話，就由他來投資，讓陳慶嘉、何妙祺都十分感動。電影11月29日在台上映。

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