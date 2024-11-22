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娛樂 最新消息

（專訪）曾慧眼發掘周慧敏！香港監製陳慶嘉看上小S：她可以的

陳慶嘉雖然與許多香港演員合作，但個性內向的他，私下鮮少會與演員們聯繫，有些甚至連電話都沒有。（記者陳奕全攝）陳慶嘉雖然與許多香港演員合作，但個性內向的他，私下鮮少會與演員們聯繫，有些甚至連電話都沒有。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／專訪〕電影《我談的那場戀愛》獲得金馬最佳女主角、最佳新導演提名，導演何妙祺表示，金馬獎的藝術含量比較高，能夠入圍已經讓她很意外。儘管她認為喜劇片在獎項上比較容易吃虧，不過吳君如此次的角色與以往大不同，有所難度，希望她能成功封后。

陳慶嘉當年發掘周慧敏，困惑她這樣的絕世美女被埋沒。（資料照）陳慶嘉當年發掘周慧敏，困惑她這樣的絕世美女被埋沒。（資料照）

陳慶嘉慧眼獨具，當年在香港電台發現一位長相出色的美女在接電話，讓他忍不住抱怨：「整個香港電台瞎了嗎！」最後決定開一個節目給她，這位美女就是後來的周慧敏。周慧敏在今年9月宣布不再開大型演唱會，問及是否有機會請周慧敏演戲？陳慶嘉點頭如搗蒜，表示跟周慧敏老公倪震比較熟，再找他來談一談。

監製陳慶嘉、導演何妙祺皆對台灣演員很有興趣，過去陳慶嘉就因為舒淇演得太好，反省自己把角色寫得太差，對於范曉萱的演技也是大為讚賞，「每一次都演得像另一個人」，希望未來能與這兩位合作。

陳慶嘉特別提到小S，認為她演悲劇更好。（記者陳奕全攝；資料照）陳慶嘉特別提到小S，認為她演悲劇更好。（記者陳奕全攝；資料照）

陳慶嘉在挑演員時，太帥、太美不是重點，看中的是「感覺」及「活力」，陳慶嘉認為小S徐熙娣充滿活力，「她可以大起大落，可以悲情，這個演員不一定是演喜劇，演悲劇會更好！」對小S讚譽有加。

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