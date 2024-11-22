男神吳磊成撞球選手！趙今麥曝光私下模樣

吳磊自認會打球又要兼顧打的好看，是演技挑戰。（八大提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕吳磊、趙今麥在八大浪漫劇《在暴雪時分》飾演職業撞球高手，開拍前兩人花了近2個月時間密集訓練，並持續到開拍後仍不間斷一直練習，也因為非常投入，趙今麥長時間舉球杆姿勢造成肩膀疼痛，吳磊則是連腳都發痠，十足感受到是考驗體力和腦力的運動。

拍攝期間，兩人一起切磋球技之餘，吳磊也留意到自己打球的模樣，一認真起來表情有時候蠻呆的，不像趙今麥打球專注時也漂亮，感嘆要打得好，還要打得好看，對他是一大挑戰。

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吳磊（右）在《在暴雪時分》中對趙今麥一見鍾情。（八大提供）



吳磊形容趙今麥劇中的角色殷果除了甜美溫暖，還是戲裡男主角唯一的慰藉。他飾演的林亦揚對女方一見傾心，因此眼裡第一個閃光點就是她很漂亮、可愛，甚至形容就像看到雪中發了光的一朵花。趙今麥談到初期對吳磊的印象，是沉穩嚴肅的人，但進入拍攝期熟絡之後，原來他也是有搞笑的一面，「一整天拍戲下來大家都很累，吳磊會突然給大家打氣，帶動情緒。」緩解現場的緊繃感。

吳磊（右）和趙今麥在《在暴雪時分》劇中營造的戀愛氛圍，讓粉絲期待。（八大提供）



劇迷最期待《在暴雪時分》主角營造的戀愛氛圍，吳磊心中最喜歡的一段情節，是他隔著門和趙今麥約碰面時間，他笑稱，只要是隔著門對話的橋段他都很喜歡。

評論這部戲的甜度指數？趙今麥認為有8.5分，「覺得還有1.5分的進步空間。」吳磊直接給到9.9極近滿分。與吳磊合作後，趙今麥覺得他飾演的角色最大的魅力是才華，看到林亦揚（吳磊角色）打球的神態是仰慕的，「對殷果（趙今麥角色）來說從喜歡上對方後，無論做什麼都覺得他閃閃發光。」

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