87歲周遊中國驚出意外！「右眼撞傷濺血」痛苦嚎啕大哭

周遊（左）和李朝永到中國旅遊。（李朝永提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕87歲資深製作人周遊和老公李朝永日前跟20位好友到中國武夷山、廈門等地旅遊，周遊開心當地景美、食物好吃，心情愉快，只是她竟在廁所出了意外，導致右眼和臉頰撞傷流血，頭上也撞出一個大包，加上胸部被椅子撞痛，由於猛烈的撞擊，她在廁所哀號，見到李朝永前來，甚至痛苦地嚎啕大哭，好在緊急送醫，只是局部外傷，沒有腦震盪。

周遊出意外，表情驚恐又痛苦。（李朝永提供）

周遊提到當時在餐廳只有蹲式馬桶，對她而言很不方便，原本李朝永還打算自己蹲馬步，要周遊坐在腿上上廁所，但周遊不好意思，自己想到妙方，分享：「把將椅子倒下，不就是坐式馬桶的嗎？」於是將老公趕出廁所，脫下褲子坐上椅子正要方便，覺得坐得太後，打算把椅子推往前，此時卻重心不穩，椅子向前倒下，周遊也向前直飛而去。

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外頭李朝永聽到廁所內乒乓大響，以及周遊痛苦的嘶吼聲，立刻衝前，李朝永心有餘悸說：「見到眼前景像，真是慘兮！」他急忙擋住前來關心的好友，將廁所門關上，幫周遊穿好褲子，並將她扶靠到牆上，安撫崩潰痛哭的周遊。

周遊在中國上廁所，竟出了意外。（李朝永提供）

周遊如今餘悸猶存，她呼籲大家外出旅遊，一定要注意安全，千萬不能受傷，還希望相關單位一定要增設坐式馬桶，直說：「不但立人利己更是功德一件！姑的摔傷才值得！」

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