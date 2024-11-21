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韓大咖YTR登《黑白大廚》鏡頭全被剪光！簽保密合約有苦說不出

南韓健身YTR樑馳昇也有參與《黑白大廚》的錄製，但所有鏡頭都被剪光。（翻攝自YT、IG）南韓健身YTR樑馳昇也有參與《黑白大廚》的錄製，但所有鏡頭都被剪光。（翻攝自YT、IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓廚藝實境秀《黑白大廚》播出後爆紅，參賽廚師們開的餐廳也訂位全滿，人氣超旺。近日，南韓健身YTR樑馳昇爆出其實也有參與《黑白大廚》的錄製，沒想到所有鏡頭都被剪光，讓他感到相當挫敗，「我全部被剪光了，連續看了3小時都沒看到我，一個人坐在沙發上覺得自己很淒慘」。

南韓廚藝實境秀《黑白大廚》熱度極高。（翻攝自IG）南韓廚藝實境秀《黑白大廚》熱度極高。（翻攝自IG）

南韓YTR樑馳昇本業是健身教練，曾擔男星金宇彬的私人教練，私下也喜歡下廚，時常拍攝自己做菜的畫面上傳YT，擁有25萬粉絲。據悉，是《黑白大廚》製作單位在開拍前主動邀請他，為了要在節目大展身手，樑馳昇準備了好幾個月，最後在第一道料理做出道地的韓式美食。

樑馳昇強調確實有參與拍攝，當時幾乎拍了快一整天沒有休息，在節目即將開播時，製作人還傳訊息跟他的經紀人提醒「節目要播了，可以抽空看一下。」，沒想到他竟從頭到尾被剪掉，甚至連第一回合被淘汰的畫面都沒有。

樑馳昇上YT節目自嘲：「我在《黑白大廚》中就這樣不留一絲痕跡地消失了」，再加上參演《黑白大廚》前必須簽保密合約，所以他並沒有跟任何人說自己要錄製該節目，如今畫面被剪光，樑馳昇簡直有苦說不出。

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