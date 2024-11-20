葉全真當監製拍《本土劇》？喊話「舊情人」陳昭榮來助陣

葉全真監製的劇集《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》在金馬創投上獲獎。（記者胡舜翔攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕金馬創投會議閉幕暨頒獎典禮今天（20日）舉行，林依晨、葉全真監製的作品都榜上有名，兩人對於獲獎都相當意外，甚至以近乎素顏的模樣上台，林依晨是個媽媽型的製片，把片酬都拿來給演員們當加菜金；葉全真則是喊話昔日本土劇的好友王識賢、「螢幕情侶」陳昭榮來客串。

葉全真監製的劇集《不會台語的我，竟然轉生到本土劇的異世界！》獲得「MyVideo 劇集創意獎」、「昕璟娛樂劇集獎」，她與導演稅成鐸一同受訪，被問到轉型到幕後，葉全真表示不是現在才開始，而是一直以來都有找案子想要開發，這次因為因緣巧合下，與導演稅成鐸達成合作。不過儘管現在當監製，也歡迎各種表演機會，但若是八點檔的邀請，葉全真似乎意願不高，委婉地說：「暫時先…」

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至於女演員與幕後人員的區別，葉全真笑說當演員時要注意外表，如今當了監製，要顧的就是整個團隊，更表示關於本土劇的題材「我可以貢獻滿多」，畢竟她在本土劇的資歷深，可以提供這方面的生態經歷給劇組，此外另一位導演兼編劇，過去就曾寫過八點檔的劇本，在本土劇這方面不是問題。

不過葉全真強調，雖然劇集與本土劇題材有關，但絕對不是要拍本土劇，這部作品有親情、有年輕人的自我探索，「台灣人從小到長輩，到現在都還是離不開八點檔，這是每個人記憶裡面很重要的片段、很重要的文化。」稅成鐸則形容這部劇是台灣版的《W—兩個世界》，選角不一定會找演本土劇的演員，不用一定要會講台語，希望能有亮點、有反差的，向從小看到大的本土劇致敬。

被問到會不會找過去演本土劇的隊友們合作，葉全真表示當然會找本土劇的演員來助陣，劇情可能還會與企業找繼承人這種狗血劇情有關。對於邀請本土劇演員演出一事，稅成鐸表示會自己先去約演員來談談，最後才會派葉全真出馬，葉全真對於與王識賢、陳昭榮等人合作，樂觀其成。

林依晨與經紀人周美豫合作的電影《失明》已經拍攝完畢，現階段希望尋找宣發團隊合作。（記者胡舜翔攝）

林依晨首部監製的電影《失明》獲得「臺北文創劇作獎」，她表示一直以來都對幕後工作很有興趣，這次在《失明》中當監製又演戲，笑說容易分心，演到一半擔心大家是否勞累、是否有溫飽，安全狀況也十分注意，她還自掏腰包為大家準備宵夜，是個媽媽型製片，導演兼經紀人周美豫笑說「每天都很多好吃的，這是我參與過吃最好的片」。被問到片酬，周美豫強調就算林依晨擔任監製，還是得維持女演員的行情價。

現在孩子已經上了幼幼班，林依晨有更多時間可以運用，這次參加創投，每次看到新導演有新想法，總會被有所刺激，提醒自己不忘初衷。儘管目前跨界擔任監製，林依晨對於演戲仍充滿熱情，許多人敲碗她與鄭元暢的《惡作劇》CP能再次演出，她樂觀其成，並透露日前韓國演員趙震雄來台有與她吃飯，日韓也有案子向她提出邀情，不排除前往海外發展。

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