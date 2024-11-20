（新加坡直擊）《阿凡達3》矚目登場！皮克斯公布一連串新作消息

〔記者許世穎／新加坡報導〕2024華特迪士尼亞太內容發布會今（20）日於新加坡金沙酒店盛大舉行，亞太區500家媒體受邀出席，曝光接下來包括迪士尼、二十世紀影業、探照燈影片、迪士尼動畫工作室、皮克斯、盧卡斯影業及漫威影業等一系列獨家預告及全新作品資訊，二十世紀影業最受矚目的自然是明年底登場的《阿凡達：火與燼》。

《阿凡達：火與燼》在2024華特迪士尼亞太內容發布會曝光概念圖。（二十世紀影業提供）

《阿凡達：火與燼》依舊由「神導」詹姆斯柯麥隆執導，山姆沃辛頓、柔伊莎達娜一同演出，將觀眾再次帶回潘朵拉星球，展開一段全新的沉浸式冒險，繼上一部《阿凡達：水之道》聚焦水部落後，本集將帶出更多潘朵拉星球的其他部落，並圍繞身為前海軍陸戰隊員的納美人蘇傑克、戰士奈蒂莉、及蘇里家族展開。預計2025年12月19日在台上映。

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探照燈影片方面，則播放由傑西艾森柏格自編自導自演的《跳痛之旅》預告，電影由傑西和《繼承之戰》實力派男星基倫克金一同演出，剛於金馬影展在台首映，還有由《羅根》、《為你鍾情》、《賽道狂人》導演詹姆士曼格執導，「甜茶」提摩西夏勒梅主演新片《巴布狄倫：搖滾詩人》，片中甜茶開金嗓演繹巴布狄倫，未演先轟動。

迪士尼動畫工作室方面，下週四（28日）在台上映的《海洋奇緣2》播放了新歌《Beyond》片段；還有將於2025年11月27日上映的《動物方城市2》也釋出片段，故事講述警探哈茱蒂（吉妮佛古德溫配音）和胡尼克（傑森貝特曼配音）攜手追蹤由關繼威獻聲的神秘爬蟲類的蜿蜒蹤跡。牠的到來把這座哺乳類的大城市搞得天翻地覆。

《玩具總動員5》的「大反派」將是電子產品。（迪士尼提供）

皮克斯部分則包括將於2025年6月13日上映的《地球特派員》（暫譯）、《跳躍者》（暫譯）、《玩具總動員5》以及《超人特攻隊3》等新片消息，還有12月11日在Disney+上獨家上線的《腦筋急轉彎》衍生動畫影集《夢境製片廠》，將時間設定在《腦筋急轉彎》和《腦筋急轉彎2》之間，這是一個以萊莉腦中「夢境製片廠」為背景的全新影集。

此外，還有皮克斯全新原創影集《勝與敗》劇中有八個性格截然不同的角色，包括不自信的孩子、直昇機家長、走不出感情問題的球判等等，發布會也首度公開獨家片段，並宣布將於2025年2月19日在Disney+上獨家上線。

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