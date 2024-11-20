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娛樂 最新消息

玉女歌手陳明真《背心》紅遍兩岸 驚傳爆瘦神隱

陳明真在大愛新劇《在光裏的人》飾演翁家明的妻子。（資料照，大愛電視提供）陳明真在大愛新劇《在光裏的人》飾演翁家明的妻子。（資料照，大愛電視提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕58歲昔有「玉女歌手」稱號的女星陳明真，90年代紅遍兩岸三地，唱紅《變心的翅膀》、《背心》等多首經典名曲，驚傳爆瘦神隱更被目擊多次進出台北榮總。

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近期媒體陸續接獲爆料，指稱在台北榮總目擊身形消瘦陳明真，獨自一人在醫院看病，當時有粉絲認出，氣色不太好的陳明真還告訴對方：「只是小問題。」沒想到隨後有更多歌迷表示，多次撞見陳明真進出醫院，擔憂被目擊爆瘦的她健康是否亮紅燈。

在《在光裏的人》，翁家明（右）、陳明真演夫妻，私底下默契十足、穿著喜好雷同，竟常意外搭成「情侶裝」。（資料照，大愛電視提供）在《在光裏的人》，翁家明（右）、陳明真演夫妻，私底下默契十足、穿著喜好雷同，竟常意外搭成「情侶裝」。（資料照，大愛電視提供）

圈內人士透露，陳明真在睽違演藝圈10多年，年初回歸螢幕拍戲，之前曾因子宮肌腺瘤開刀，但已恢復健康才又重出江湖。

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大愛新劇《在光裏的人》描述前進台灣「無醫鄉」之一嘉義大埔鄉行醫的真實故事，該戲已於上個月3日播出，陳明真劇中飾演翁家明的妻子，她消失演藝圈10多年來，為養育雙胞胎兒凡事親力親為，這些歷練讓她坦言演出母親，能帶入自己經驗投入到角色裡。

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