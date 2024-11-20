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娛樂 最新消息

蔡依林戰友是她！曾被封為「賠錢歌手」 25年後現況曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕療癒天后江美琪錄製網紅那那大師的節目宣傳新專輯，回首出道25年的心路歷程，出道初期曾被封為「賠錢歌手」，唱片公司更發起「搶救小美大作戰」，讓她擔心歌手生涯恐怕就此結束。

江美琪錄製網紅那那大師的節目宣傳。（小鋼砲娛樂提供）江美琪錄製網紅那那大師的節目宣傳。（小鋼砲娛樂提供）

江美琪當年參加歌唱比賽，與蔡依林是同期戰友，最終順利出道的她，前兩張專輯成績卻不如預期。小美表示：「確實要發第三張專輯之前，姚謙老師曾把我叫到辦公室好好深談，當下心裡也有個底，因此那時在跑校園宣傳時，都會唱到很想哭，因為不知道是否還有發片機會。」

所幸江美琪最終的專輯抒情歌曲成功打入市場，也讓銷售數字成功達標，才能繼續唱下去，當年江美琪在維京也跟很多歌手合作，無論是擔任蕭亞軒的演唱會嘉賓，或是請到侯湘婷來拍攝MV，也曾跟No Name余荃斌、吳克群合唱過，展現當時她在歌壇的好人緣。

江美琪近來發行新專輯《圓的？圓的！》，明年1月將在Legacy TERA舉辦新歌演唱會。

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