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娛樂 最新消息

汪建民、余苑綺、李玟現在過得好嗎？沈嶸通靈「這2位」仍有未了心願

沈嶸通靈汪建民、余苑綺和李玟。（沈嶸提供）沈嶸通靈汪建民、余苑綺和李玟。（沈嶸提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期演藝圈離世的三位藝人包括余苑綺、樂壇天后李玟以及汪建民，至今仍有不少網友粉絲相當掛念。這三位藝人的共同點都是生前經歷過某些痛苦、辛酸的事件，這也讓眾多支持祂們的粉絲想知道祂們離世後究竟有沒有獲得解脫？對此，命理師沈嶸分別針對這三人進行通靈，調閱祂們的靈魂檔案。

沈嶸通靈後發現汪建民的靈體停留在「中陰身」（往生後到投胎前的過渡期）狀態，目前暫居在青潭寶塔中，沒辦法馬上投胎轉世，「對於女友Joan必須承受被追債的痛苦，汪建民都看在眼裡，祂很愛Joan，除了覺得很對不起她，也感到非常捨不得，想代她受苦，但又無能為力。」

沈嶸表示汪建民的靈魂頻率中還有很多放不下、遺憾，離世時走得匆忙，心中還有很多未了的心願，許多事來不及處理好就走了。汪建民離世時是「陽壽已盡」，前世的果報使祂這一生只有56歲的壽元，大約2年半後就會再度投胎轉世為人，以償還祂此生來不及回報的人情債與錢債。

沈嶸通靈余苑綺發現祂已經不在長眠地「基隆市擁恆文創園區八樓的《時光學苑》」，靈界「中陰身」已經查不到祂的靈魂訊號，表示祂已轉往六道輪迴，目前查余苑綺的靈魂已受胎8個月，即將轉世出生為女嬰。沈嶸補充，余苑綺的前世經歷已被消磁，跟陳鑒的過往種種也不復記憶，祂早已放下並忘記前世的痛苦，準備重新開始下一輪人生。

最後是大家最難忘的華語樂壇天后李玟，去年8月追思會後，沈嶸就曾通靈李玟陽壽已盡，本應可以直接轉世，但因對老公Bruce仍有執念，靈魂留在人間不願轉世。現如今沈嶸再次通靈尋找李玟，發現李玟的靈魂仍在長眠地飄盪，不想轉世，祂早已放下對Bruce的感情，現如今只剩對家人、姊姊的不捨，尤其是二姊李思林，祂非常感謝李思林為祂做這麼多，想報答卻無以為報，祂現在最強烈的心願就是回報家人，對於墓園失去往日的莊嚴並不在乎，比起墓園，祂更在意自己生前的歌藝美貌和名聲，即使已經離世，祂對自己仍保有嚴格自律的精神。

沈嶸說自己會通靈汪建民、余苑綺與李玟，是希望能夠帶給祂們的親屬以及愛祂們的粉絲一點安慰，讓大家知道往生者的現況，生者與往生者雙方都能放下執念與痛苦，彼此往新的人生邁進。

☆民俗說法僅供參考☆

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