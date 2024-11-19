「台灣貓王」徐慶復心臟衰竭病逝享壽83歲 余光嘆：音樂元老又凋零一人

曾有「台灣貓王」稱號的徐慶復因病過世，享壽83歲。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕年輕時模仿「貓王」艾維斯普里斯萊的歌唯妙唯肖，曾有「台灣貓王」稱號的資深音樂人徐慶復，11月15日因心臟衰竭於家中病逝，享壽83歲。有「西洋音樂教父」之稱的余光遺憾表示：「台灣碩果僅存的熱門音樂元老，又凋零了一人。」

徐慶復告別式訂在12月5日，火化後將安厝在慈恩園生命紀念館。另外「台北演藝經紀文化交流協會」創會理事長王祥基，還有余光，都提出要幫「台灣貓王」徐慶復辦一場小型紀念演唱會，「角落」餐廳董事長烏雲也第一個響應支持，屆時將在角落餐廳舉辦紀念演出。

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徐慶復（左）過世，余光感嘆音樂元老又凋零一人。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

談到徐慶復，余光表示：「現在80歲以上的聽眾，應該都曾在那個辦演唱會的年代，看過他的演出，感受過他帶來的青春活力！」

徐慶復（右）過世，王祥基對他充滿懷念。（台北演藝經紀文化交流協會提供）

王祥基也談到：「徐慶復這位流行音樂前輩，當年演唱西洋熱門歌曲，玩吉他、組樂團，引起一陣風潮，為台灣後來興起的民歌演唱打下紮實的基礎，扮演著重要的源頭角色，這一點很值得讓人懷念！」

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