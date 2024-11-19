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品冠怎麼了！焦慮無法開口唱歌竟「發抖到快尿出來」

〔記者張釔泠／台北報導〕《虎姑婆和他的朋友》沉浸式展覽在高雄夢境現實熱鬧舉行中，音樂是這場展覽的靈魂，共十首歌曲引導孩子學會面對不同情緒，其中品冠創作的〈你好，緊張〉成為家長與孩子們的最愛之一。這首歌旨在幫助孩子消除常見的緊張感，品冠也透露，這首歌的靈感來自他童年時的緊張經歷，原來他曾是名副其實的「緊張大師」。

品冠為《虎姑婆和他的朋友》填詞。（富邦文教基金會提供）品冠為《虎姑婆和他的朋友》填詞。（富邦文教基金會提供）

品冠回憶道，儘管他從小喜歡唱歌，但在他人面前總因焦慮而無法開口。「我明明在洗澡時覺得自己是世界上最會唱歌的歌手，但在別人面前唱歌時，會全身發抖，甚至快尿出來。」這段經歷促使他創作了〈你好，緊張〉，希望透過這首歌幫助孩子們理解並克服內心的恐懼。

品冠表示，他在副歌歌詞中設計了「我好緊張」，「想讓小朋友從第一人稱去思考，自己緊張的時候，面對事情該怎麼解決。」他更希望孩子能找到簡單的方法解決緊張，像歌詞中反覆提到的「大口深呼吸」，這不僅是緩解焦慮的技巧，也能成為孩子冷靜面對困難的心靈工具。

品冠為《虎姑婆和他的朋友》填詞。（富邦文教基金會提供）品冠為《虎姑婆和他的朋友》填詞。（富邦文教基金會提供）

在音樂風格上，〈你好，緊張〉融合電音、Hip Hop與爵士元素，帶來輕快且充滿活力的曲風，讓孩子們在愉快氛圍中釋放壓力，感受音樂的療癒力量。最後，歌曲以搖滾風格注入正能量，幫助孩子們學會如何應對日常挑戰。

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