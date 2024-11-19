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娛樂 日韓

劉亞仁染毒又喪父！律師法院求情 「代價遠超於一般人」

劉亞仁因涉毒被判一年有期徒刑，今天進行第二次上訴審理。（歐新社）劉亞仁因涉毒被判一年有期徒刑，今天進行第二次上訴審理。（歐新社）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓影帝劉亞仁去年爆出染上毒品，多達8種藥物遭起訴，一審遭判處有期徒刑一年，罰金200萬韓元（約新台幣4.7萬元），並被當庭逮捕。今（19）日首爾高等法院針對違反《毒品管理法》進行第二次上訴審理，劉亞仁辯護律師表示，「他目前的演藝生涯受到巨大打擊，這些代價遠超一般人」。

劉亞仁去年被爆染毒，經常吸食異丙酚和大麻等8種毒品遭起訴，一審判處有期徒刑一年且當庭羈押；今年7月又遭控性侵，不過經調查認為證據不足，因此不起訴；8月劉亞仁的爸爸因病過世，享壽67歲，據韓媒報導，劉亞仁當時悲痛在靈堂陪伴父親最後一程，但仍遭外界批「父親的病情因他而惡化」。

首爾高等法院今（19）日針對違反《毒品管理法》進行第二次上訴審理，劉亞仁的律師希望法官能從輕量刑，劉亞仁因為演藝壓力，沒有好好照顧自己，如今生活受到了很大的打擊，因錯誤的選擇而付出比一般人更大的代價。另外，他是出於好奇而吸食大麻，且承認自己的錯誤，正在深刻反省中，並非如檢察官所說利用財力逃避調查。

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