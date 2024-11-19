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「萬秀洗衣店」台北店將收攤 張瑞夫無助喊：我們可以搬去哪？

張瑞夫。（資料照；記者潘少棠攝）張瑞夫。（資料照；記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「萬秀洗衣店」孫子張瑞夫今年在信義區新開設的「萬秀洗濯實驗室」傳出年底前將收攤，昨晚他透過社群證實，無奈表示心裡非常難過，「對不起，讓大家失望了。」

張瑞夫經營萬秀洗濯實驗室近7個月，他坦言這陣子發生了一件感到挫折，也覺得對很多很多人感到抱歉的事，「卡在心中一陣子了，心中的不舒服，甚至導致最近嚴重的失眠，就是我在台北才剛滿七個月的洗衣空間萬秀洗濯實驗室，被告知得提前結束，得在今年底熄燈搬走，其實一直很想提早說這件事，但也一直期待有轉圜的空間，結果最終還是無法，才會那麼唐突，我真的感到對所有人很對不起。」

對於店面遭逢難關，張瑞夫其實都有試著找出可以解決的方法，但最後從各個面向發現徒勞無功，「幾個身邊知情的朋友一聽到，第一反應幾乎都是問我要不要快點找地方搬店？但這些時間根本不可。」

想起每個舉辦過的活動和計畫，張瑞夫說：「我們創造了很多沒有人做過的事，心中其實有一絲驕傲，但此刻更多的是惋惜。雖然這一切並不是我們有何錯誤，可是作為進駐方，我們只能接受離駐。」

張瑞夫與阿公、阿嬤感情很好。（資料照；時報文化提供）張瑞夫與阿公、阿嬤感情很好。（資料照；時報文化提供）

而原本明年第三季有展店計畫，但因為提早關閉的關係，加上這半年房屋持續漏水造成的產品損失，以及因此取消的後續幾個合作和補助案，張瑞夫表示在資金和時程上面產生了預期外的落差，展店計劃確實也可能得延滯，「說真的，我現在根本不知道該怎麼辦了，甚至也不敢多想。」

張瑞夫在長文中吐露不少無奈和歉意，也期盼有人能幫上忙，「如果你也覺得這裡很好，甚至覺得我們可以搬去哪裡，或者知道有什麼單位可以幫上忙、合作的，拜託請跟我說。」

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