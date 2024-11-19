12強》賈永婕尪砸錢「101點燈」為台灣隊加油 甜吻連拍：他太愛我了吧

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕12強預賽最後一場，台灣隊昨（18日）2：0擊敗古巴，在B組預賽以4勝1敗成績，順利晉級四強。台北101董事長賈永婕開心直呼，「Taiwan No.1」，並曬出當天101點燈美照，「今天輪到老公點燈加油，但是也太愛我了吧！」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

賈永婕老公點燈加油，她害羞表示「也太愛我了吧」。（翻攝自臉書）

賈永婕昨日於臉書發文直呼，「好害羞喔」，她透露，今天輪到她老公點燈為台灣隊加油，「但是也太愛我了吧，謝謝我的忠實粉絲腦公一直以來都這麼支持我！」並開玩笑說，「王董名言他是出錢出力出氣筒」。

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台北101點燈為台灣隊加油。（翻攝自臉書）

賈永婕也曬出101點燈美照，上面寫著為中華隊加油等標語，「台灣尚勇前進東京」、「TEAM TAIWAN NO.1」、「德杰集團 永婕同心」，不僅如此，她還加碼PO和老公的親吻照，讓大批網友看後紛紛留言，「好幸福哦」、「史上最高光明燈」、「這個不只點了光明燈，還有安太座！真有智慧的老公」。

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