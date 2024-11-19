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阿嬤的手握起來「像10支刀片」 于美人震驚：利到不敢相信

「阿嬤的刀片手」啟發扶弱新思維，于美人談公益價值觀。（TVBS提供）「阿嬤的刀片手」啟發扶弱新思維，于美人談公益價值觀。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕于美人去年以無黨籍身分參選立委，選後表示自己將回歸節目，不過除了主持跟投入選舉，她其實也是「做好事小組」發起人之一，因此TVBS Podcast節目《新聞幕後》最新一集特別邀請于美人，分享她一路走來默默耕耘的公益之路。

第一年「做好事小組」替門諾醫院募款，選用進口原料製作蛋糕，並由飯店主廚操刀調整口味，在公益商品中「脫穎而出」，最後共賣出2.2萬份，以一份捐100元計算，募得超過200萬善款， 好成果也讓于美人更堅定，要持續在公益道路上，尋找創新方式，以更大的熱情和決心，去幫助更多人。

于美人領悟口號不如行動。（TVBS提供）于美人領悟口號不如行動。（TVBS提供）

在公益圈默默耕耘16年，于美人表示受助者的反饋，不僅是支撐自己的一大動力，有時也會從中得到啟發，像是過去參加公益活動致詞時，她經常公開鼓勵弱勢族群，要堅強、克服生活困難。但在幾年前，在一場寒冬送暖活動中，她握著一位阿嬤的手，要去領免費外套時，卻意外發現阿嬤的手，握起來像是10支刀片，于美人形容：「那觸感很粗很利，利到不敢相信是人的手。」也就是這個瞬間，于美人領悟到，包括這位阿嬤在內，活動現場所有人，一定都是非常努力生活，「堅強」早就是他們生活中的基本元素，這樣的言論對他們來說毫無幫助。

于美人認為政治才是最大的公益事業。（TVBS提供）于美人認為政治才是最大的公益事業。（TVBS提供）

節目中，于美人也談到參選立委其實也跟公益有關，因為她認為，政治才是最大的公益事業，「一個好政策可以救很多人，雖然這次失利，但我也豁達，只要選民需要我，我還是願意站出來服務大家。」

投身公益活動長達16年之久的于美人，今年也和亞洲最佳女主廚陳嵐舒合作，推出精品等級的法式手工餅乾，部分所得將捐給「南迴基金會」，用作籌設偏鄉南迴醫院的經費。

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