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娛樂 日韓

Ado明年5月攻林口開唱！演唱會命名藏日本文化

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代歌姬Ado繼今年2月唱進北流後，今（18日）正式宣布明年5月將再次踏上台灣，表示想向世界各地的觀眾展現自「Wish」巡演以來的成長，承諾帶來最精彩的現場演出。

Ado將於明年5月11日唱進林口體育館。（寬宏提供）Ado將於明年5月11日唱進林口體育館。（寬宏提供）

Ado於2025年的世界巡演將從4月於東京埼玉超級競技場拉開序幕，接續造訪全球超過30座城市，最終場將於2025年8月夏威夷檀香山畫下句點。

本次巡演亞洲站包括六個城市分別是曼谷、馬尼拉、台北、首爾、香港和新加坡，另也將前進澳洲的雪梨和墨爾本舉辦兩場演出。

年僅22歲的Ado因2020年出道曲《煩死了》一炮而紅，她表示：「打從一開始，我就想將這次的巡演命名為「Hibana」，即日文「火花」，接下來我希望以日本人的身分，在世界點燃火花。即便是微小的熾熱火花，我希望那是成為重要事件的助燃火花，想在旅程中帶著自身日本文化傳承。」

Ado將於明年5月11日唱進林口體育館。（寬宏提供）Ado將於明年5月11日唱進林口體育館。（寬宏提供）

以充滿爆發力的嗓音和神秘身分聞名的Ado征服日本與全球粉絲的心，她的演唱會在2025年5月11日在國立體育大學綜合體育館（林口體育館）舉辦，票價自2880元至5880元不等，將採取實名制入場，購票請洽寬宏售票

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