晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Dua Lipa桃園演唱會20日登場 機捷啟動疏運計劃、末班車延後

英國歌手Dua Lipa桃園演唱會20日在樂天桃園棒球場登場，桃園大眾捷運公司啟動機場捷運疏運計劃、當日末班車延後。（圖取自Live Nation Taiwan 理想國臉書）英國歌手Dua Lipa桃園演唱會20日在樂天桃園棒球場登場，桃園大眾捷運公司啟動機場捷運疏運計劃、當日末班車延後。（圖取自Live Nation Taiwan 理想國臉書）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕全球知名英國流行歌手Dua Lipa將於20日在樂天桃園棒球場登場演出，為迎接廣大歌迷，桃捷公司規劃機場捷運疏運計畫，鼓勵歌迷多多搭乘捷運至A19桃園體育園區站，出站只要步行4分鐘即可達演唱會場地，不塞車、快速、便捷抵達會場，並提醒歌迷散場時備妥票證，可更順暢通行。

為因應演唱會湧入大量人潮，桃捷公司將依車站人潮狀況調整或機動加開列車班次，以確保歌迷能順利抵達演唱會現場，並於散場後快速返程。此外，演唱會當日A19站將實施人潮管制措施，民眾請配合現場工作人員引導。A19桃園體育園區站當日末班車時刻為：南下往A22老街溪站延至21日0點18分，北上往A1台北車站延至深夜11點14分，往A12機場第一航廈延至深夜11點46分。

為縮短現場排隊等候時間，請歌迷提前購買回程車票、備妥並確認票卡內餘額充足。TPASS通勤定期票旅客也請提前確認車票使用期限並完成加值設定，進出感應更順利又享優惠。

因應演唱會散場，20日全線自行車進站時間為上午10點至下午4點，便於場地疏散及人潮管控安全；A19站YouBike於晚間9點至11點暫停營運。相關演唱會資訊請依主辦單位公告。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中