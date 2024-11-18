Dua Lipa桃園演唱會20日登場 機捷啟動疏運計劃、末班車延後

英國歌手Dua Lipa桃園演唱會20日在樂天桃園棒球場登場，桃園大眾捷運公司啟動機場捷運疏運計劃、當日末班車延後。（圖取自Live Nation Taiwan 理想國臉書）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕全球知名英國流行歌手Dua Lipa將於20日在樂天桃園棒球場登場演出，為迎接廣大歌迷，桃捷公司規劃機場捷運疏運計畫，鼓勵歌迷多多搭乘捷運至A19桃園體育園區站，出站只要步行4分鐘即可達演唱會場地，不塞車、快速、便捷抵達會場，並提醒歌迷散場時備妥票證，可更順暢通行。

為因應演唱會湧入大量人潮，桃捷公司將依車站人潮狀況調整或機動加開列車班次，以確保歌迷能順利抵達演唱會現場，並於散場後快速返程。此外，演唱會當日A19站將實施人潮管制措施，民眾請配合現場工作人員引導。A19桃園體育園區站當日末班車時刻為：南下往A22老街溪站延至21日0點18分，北上往A1台北車站延至深夜11點14分，往A12機場第一航廈延至深夜11點46分。

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為縮短現場排隊等候時間，請歌迷提前購買回程車票、備妥並確認票卡內餘額充足。TPASS通勤定期票旅客也請提前確認車票使用期限並完成加值設定，進出感應更順利又享優惠。

因應演唱會散場，20日全線自行車進站時間為上午10點至下午4點，便於場地疏散及人潮管控安全；A19站YouBike於晚間9點至11點暫停營運。相關演唱會資訊請依主辦單位公告。

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