清大高材生申力安和《原子少年》江尚儒吵架飆英文 遭嗆：講中文啦！

〔記者陳慧玲／台北報導〕申力安過去只花3年時間就從清大畢業，她從女團PER6IX再到「黑曜精靈」，現在也單飛出擊，新歌《Stuck in the dark》MV邀請從《原子少年》出道的江尚儒擔任男主角，兩人有甜蜜的親密戲，也有分手的吵架戲。

申力安（左）在新歌MV中與江尚儒扮演情侶，大讚男生很會帶戲。（星光瑞瑞提供）

由於申力安歌曲要表達情侶分手後的心境與內心的掙扎，所以拍MV時她要表現出迷失陷進回憶中，一直忘不掉對方的身影。

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申力安和江尚儒拍MV時演出吵架分手的情境，大吵時申力安狂飆英文，江尚儒直接怒回她：「講中文啦！」彷彿真情侶在爭吵時會出現的狀況，演出很自然。

江尚儒（左）和申力安拍MV有一些親密戲，私底下先向女友報備。（星光瑞瑞提供）

申力安（右）和江尚儒在MV中有不少甜蜜互動，讓她有點害羞。（星光瑞瑞提供）

江尚儒之前因錄製中國戀愛綜藝節目《勢均力敵的我們》，與微博擁有450萬名粉絲的美妝博主「一枝南南」真的發展出感情，成為公開的情侶，他與女友南南感情十分穩定，知道在MV中與申力安飾情侶會有不少親密互動，特別先跟女友報備。

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