（影）李宗盛自認不用最厲害最有眼光就好 《愛如潮水》神準押對寶

〔記者陳慧玲／台北報導〕66歲的李宗盛上週六（16日）帶著「有歌之年」巡演到新加坡室內體育館演出，這也是他相隔10年再返獅城開唱，吸引近萬名歌迷朝聖。除了獻唱一首又一首經典歌曲，他也分享很多創作故事，謙虛說：「我就是寫歌的人，這些原唱都唱得比我好」，但台下有男歌迷大喊：「我就是來看你的！」全場響起熱烈掌聲。

李宗盛每次開唱都帶來許多經典歌曲。（相信音樂提供）

「終於見面了，你們好嗎？老李來看你們了！」新加坡演唱會上，李宗盛唱完《寂寞難耐》，他像個老朋友般問候當地歌迷，這次演唱會如同高規格2.0版，全套舞台升級，4套服裝也全面換新，歌單還祭出多首新曲目，讓台下歌迷看得過癮。

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李宗盛獻唱《愛情有什麼道理》、《夢醒時分》、《我是一隻小小鳥》等歌曲，演唱《愛如潮水》前，他回憶起創作過程，賣關子說這首歌和新加坡相當有淵源。

李宗盛到新加坡巡演，分享許多創作故事。（相信音樂提供）

接著李宗盛開玩笑說：「其他歌你們都可以不會唱，但這首歌由我們新加坡傑出的作曲家黎沸揮寫的歌，你們要會唱！」

李宗盛回憶過去擔任滾石唱片副總時，坐飛機來到新加坡，一聽到黎沸揮的歌就覺得旋律不錯，腦中直覺想到「會HIT」，於是他就自己填詞，讓張信哲演唱，李宗盛說：「這首歌大家應該都會唱，《愛如潮水》。」果然前奏一下，歌迷就興奮尖叫，全場和他一起大合唱。

李宗盛獅城巡演舞台再升級。（相信音樂提供）

另外在介紹嘉賓李劍青出場之前，李宗盛說：「我不用是最厲害的人，我只要是最有眼光的人就好了，李劍青是一位優秀的音樂人，是我在北京最重要的發現。」

李劍青則說：「很榮幸跟著大哥來到新加坡，我認識大哥有20多年，大哥對我來說是老師，更像是一位家長，他一有空就會跟我們這些小朋友聊生活、聊人生。」李劍青獻唱《匆匆》、《出城》等歌曲。

結束新加坡演出，李宗盛12月將飛往北美巡演，12月6日在多倫多Coca-Cola Coliseum、12月14日在紐約Barclays Center，以及12月21日在拉斯維加斯MGM Grand Garden Arena開唱。

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