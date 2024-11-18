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娛樂 電影

《神鬼戰士II》8700萬美金稱霸國際票房！空降全台冠軍

〔記者許世穎／綜合報導〕由大導演雷利史考特暌違近25年再度親執導筒的史詩續作《神鬼戰士II》，上週搶先於包含台灣在內的63個國際市場（北美以外）上映，週末（11月15至17日）結束以8700萬美金（約台幣28.26億元）稱霸國際市場，台灣方面也是一上映就空降全台冠軍。

保羅麥斯卡（左）和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》展開史詩般的戰鬥。（UIP提供）保羅麥斯卡（左）和佩德羅帕斯卡在《神鬼戰士II》展開史詩般的戰鬥。（UIP提供）

電影延續了發生在古羅馬，關於爭奪權力、奮起反抗和報仇雪恨的史詩故事，集合影帝丹佐華盛頓、《日麗》保羅麥斯卡、《最後生還者》佩德羅帕斯卡一同演出，《神力女超人》康妮尼爾森也回歸飾演首集中皇帝的親姊「露西拉」，喬瑟夫昆恩和佛列德海辛爾則化身兩位殘暴的羅馬皇帝。

導演雷利史考特寶刀未老，片中羅馬競技場精彩海陸對戰，包括巨大犀牛和大白鯊等經典元素再升級，先前受訪時也表示已經開始有一些和《神鬼戰士III》有關的點子，強調「我是說真的！我已經點燃了引線！」一切就看電影最終票房表現了。

《神鬼戰士II》全台票房冠軍熱映中，首週全台票房約為台幣1920萬。

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