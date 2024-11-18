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愛莉莎莎遊印度 真實體驗「每天生不如死」

愛莉莎莎17日發布限動，透露到印度第4天才有安置好的感覺，「前幾天真的每天奔波，生不如死。」（翻攝自愛莉莎莎IG）愛莉莎莎17日發布限動，透露到印度第4天才有安置好的感覺，「前幾天真的每天奔波，生不如死。」（翻攝自愛莉莎莎IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber愛莉莎莎近日到印度旅遊，發現不只空汙嚴重，申辦SIM卡過程曲折繁瑣，住宿環境更是糟糕。對此，她崩潰表示：「大家真的沒事千萬不要來，有事也不要來。」

愛莉莎莎17日在IG發布限時動態，透露到印度第4天才終於有安置好的感覺，「前幾天真的每天奔波，生不如死。」每天出門拉著衣服掩蓋口鼻，崩潰住一晚就想逃跑，「空汙超可怕，這呼吸都沒辦法的地方。」

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她無奈抱怨：「大家真的沒事千萬不要來德里（印度首都），有事也不要來。這裡的空氣太可怕了，整個城市都是臭的，以前聽別人說印度很臭，原本以為是路上有屎，或是垃圾等等，結果是整個大氣層都是『污染』的味道，就是有點像燒塑膠，或是燃燒一些刺激氣體的味道，我們才降落幾個小時，頭就開始痛，喉嚨、鼻腔都不舒服，眼睛也張不開。」

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不僅如此，愛莉莎莎更說印度機場沒辦SIM卡地方，「好不容易找到印度的最大電信，結果需要填一堆資料，包括台灣家裡住址、父母名字等等。重點是要填3至5次一樣資訊」，她忍不住傻眼：「我爸媽叫什麼名字到底乾他們屁事，還要照我的照片Ｎ百次。」

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