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高雄跨年第三波卡司揭曉 陳其邁：真的太豪華

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今透過臉書公布高雄跨年第三波卡司，包括選秀冠軍、金音獎最佳新人、9歲霹靂舞神童等；陳其邁形容這波卡斯真的太豪華，這麼華麗的跨年舞台，只有高雄有！

高雄跨年先前已公布兩波卡司，分別為徐佳瑩、盧廣仲、告五人、滅火器、麋先生，今第三波一口氣公布5位。

高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）

這波卡斯包括帥度破表原子少年冠軍團U:NUS、 金音獎最佳新人aka風光少年兄阿跨面、9歲霹靂舞神童BBOY NANA、嘻哈軍團芮鯊RapShark、重現大嘻哈時代的客語饒舌歌手Yappy。

高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）

高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）

高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）

高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）高雄跨年第三波卡司揭曉。（翻攝陳其邁臉書）

陳其邁同時介紹今年跨年主視覺「亞灣星海奇航」，涵蓋奇幻未來風，環繞高流、大港橋、夢時代等地標建築，衛武營還化身可愛幽浮，展現從亞灣航向銀河系的狂飆能量，與跨年晚會的酷炫調調相呼應。

他強調，「這麼華麗的跨年舞台，只有高雄有，12月31日晚，在夢時代等你喔。」

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