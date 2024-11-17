何如芸看完《影后》 一個念頭......想找經紀人下跪
辣媽女星何如芸。（翻攝自何如芸臉書）
〔記者林南谷／台北報導〕台劇《影后》播出後受關注，辣媽女星何如芸16日發表一篇名為《影后之後的影後》文章，公開表示：「看完之後，我只想去找我的經紀人下跪！」
何如芸承認這些年惹出很多事，「20年輪迴之後硬是要跑回來，還趕不走」，她要向「經紀人」致上十二萬分敬意。
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早年拍八點檔成名，何如芸看到《影后》描述八點檔長壽劇那段，當然很有感，她坦言：「看到我的健檢報告GOT、GPT（肝臟損傷指標）有紅字，只能說演藝人員真的是用生命在演戲的。」
看完《影后》，何如芸證實2個娛樂圈內幕，包括某些人雖然外表甜美無害，但其實殺傷力極強，並撂話：「不要問，你會怕！」更說女演員翻臉是天天上演的戲碼，「棚內的人看得見，而外人看不到，但此生最了解彼此的又是對方，因為我們有共同的語言，有這種朋友誰還需要敵人？」
她最後直呼：「戲棚下站久了，就是你的！」並Hashtag向全天下知道最多秘辛的經紀人致敬。
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