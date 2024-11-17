何如芸看完《影后》 一個念頭......想找經紀人下跪

辣媽女星何如芸。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台劇《影后》播出後受關注，辣媽女星何如芸16日發表一篇名為《影后之後的影後》文章，公開表示：「看完之後，我只想去找我的經紀人下跪！」

何如芸承認這些年惹出很多事，「20年輪迴之後硬是要跑回來，還趕不走」，她要向「經紀人」致上十二萬分敬意。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：何如芸膽子好大 辦簽書會前一晚瘋狂追劇

早年拍八點檔成名，何如芸看到《影后》描述八點檔長壽劇那段，當然很有感，她坦言：「看到我的健檢報告GOT、GPT（肝臟損傷指標）有紅字，只能說演藝人員真的是用生命在演戲的。」

相關新聞：只是上律師賴芳玉節目 何如芸撂驚語

看完《影后》，何如芸證實2個娛樂圈內幕，包括某些人雖然外表甜美無害，但其實殺傷力極強，並撂話：「不要問，你會怕！」更說女演員翻臉是天天上演的戲碼，「棚內的人看得見，而外人看不到，但此生最了解彼此的又是對方，因為我們有共同的語言，有這種朋友誰還需要敵人？」

她最後直呼：「戲棚下站久了，就是你的！」並Hashtag向全天下知道最多秘辛的經紀人致敬。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法