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Lisa今高雄開唱！私人專機通勤「10天跑5城市」 VIP入境出動8保母車

BLACKPINK的Lisa展開亞洲巡迴，今天將在高雄演出。（翻攝自X）BLACKPINK的Lisa展開亞洲巡迴，今天將在高雄演出。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團BLACKPINK的Lisa今天（16日）下午5點在高雄巨蛋開唱，她是團體單飛後首位舉行亞洲巡演並來台演出的成員。儘管此次隻身來台，也幾乎能填滿整座高雄巨蛋，預計吸引萬人朝聖。

Lisa上次是隨著BLACKPINK來台舉行世界巡迴演唱會《BORN PINK world Tour》，去年3月18日、19日攻佔高雄世運主場館，吸引近9萬人參加，盛況空前，高雄市府嚴陣以待，不但安排往高鐵左營站的接駁車，高捷更加開班次、直達車，以疏散人潮，當時站務人員在捷運站播放BLACKPINK歌曲，宛如「安可場」般氣氛活躍。

BLACKPINK的Jennie（左起）、Lisa、Rosé、Jisoo去年在高雄開唱。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK的Jennie（左起）、Lisa、Rosé、Jisoo去年在高雄開唱。（Live Nation Taiwan提供）

BLACKPINK曾在2019年於林口體育館開唱，只是當時人氣還未達到世界級，在全球大爆紅後首次來台，2023年卻引發各種亂象，包括公關票爭議之外，前排觀眾起立狂歡，引來後排粉絲的不滿，在網上掀起熱烈討論，快閃短短36小時就話題不斷，足見BLACKPINK的超強影響力。

BLACKPINK在高雄世運主場館，兩天共吸引9萬人參加。（Live Nation Taiwan提供）BLACKPINK在高雄世運主場館，兩天共吸引9萬人參加。（Live Nation Taiwan提供）

9萬名BLACKPINK的粉絲塞滿高雄高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan提供）9萬名BLACKPINK的粉絲塞滿高雄高雄世運主場館。（Live Nation Taiwan提供）

儘管這次只有Lisa一人來台，但同樣享有私人飛機的待遇，但這並不意外，端看這次Lisa的亞洲巡迴《LISA Fan Meetup in Asia》，11日從新加坡出發，13日曼谷、15日雅加達、17日高雄、19日香港，短短10天內將巡迴亞洲5個城市，這樣的超人行程，以私人飛機「通勤」絕對適合，且如今已是國際級巨星的Lisa，想必「口袋」也夠深。

兩個禮拜內就把亞巡完成，有別於韓星海外活動幾乎都辦在週五或週末，此次Lisa亞巡中有3個城市的見面會就辦在平日，仍然座無虛席，而台灣十分幸運，活動舉行時間剛剛好選在了禮拜天，粉絲得以避開上班日。

Lisa堪稱今年南台灣最大咖韓星，受到高度關注，主辦方在事前幾乎不透露任何訊息，僅表示Lisa此次全程走VIP通道、無公開行程，呼籲大家請勿前往機場接機。不過仍有粉絲在風雨中苦等，遺憾Lisa並未露臉，在保鑣以黑傘的保護下迅速坐上保母車離開，且保母車一來就是8輛，相當高規格。網上也流傳Lisa此次下塌的飯店，不過不少粉絲呼籲給予Lisa空間，讓她能夠好好休息。

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