深田恭子神隱1年曝絕美近況！辣洩深溝回歸

深田恭子宣布將推出2025年寫真月曆。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲日本女星深田恭子去年傳出與地產大亨杉本宏之分手後，神隱近1年才復出，昨（15）突在消失已久的社群中露面，宣告要推出2025年寫真月曆，也讓她的絕美近況曝光。

深田恭子昨日在IG曬出辣照，開心宣布將推出2025年寫真月曆，文中透露「今年嘗試了各種服裝，主要是平時不會穿的衣服，對我來說是很新鮮的拍攝！希望明年也能出現在你們家中。」可見照片中她身穿細肩帶背心，傲人上圍傾倒在鏡頭前，另一張則是辣露大片美背，42歲依舊保有不科學好身材，令網友忍不住讚嘆「好愛妳，請多多出來」、「太香了夢回神顏」、「好可愛，謝謝大飽眼福」。

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事實上，深田恭子先前和身家百億的富商杉本宏之論及婚嫁，怎料去年遭爆出疑似婚前劈腿男導演，導致她和杉本宏之5年情斷。嫁入豪門夢碎後，深田恭子便消失在螢光幕前，連她每年固定會透過社群宣傳的年曆，在去年也罕見隻字未提，如今終於宣布推出2025年寫真月曆的好消息，讓不少粉絲期待。

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