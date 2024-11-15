劉亮佐暴瘦13公斤現身！陪趙小僑45歲生日做公益

趙小僑今天滿45歲。（藥師健生活提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕趙小僑今過45歲生日，她舉辦生日會活動，邀請許多粉絲一起同樂慶生，一向熱心公益的她除了慶生節目之外，還號召舉辦義賣活動。而現場除了她自己，當然不忘大家都愛的「典典寶寶」和老公一同現身，2歲的典典寶寶暴風抽高，又直又長的腿看來後勢可漲，而劉亮佐身形較過往小一號，因他為了身體健康，狂瘦13公斤。

趙小僑（左起）抱著典典寶寶和老公劉亮佐一起做公益。（藥師健生活提供）



趙小僑一家人和粉絲一起做公益。（藥師健生活提供）



趙小僑已經連續第二年受邀擔任等家寶寶社會福利協會聖誕傳情活動的公益大使，她去年幫助了大同育幼院及花蓮信望愛少年學園完成遊戲場、運動場的修繕募資，讓孩子們有安全的空間使用，此外，平時擁有很少選擇禮物的740位育幼院院童，有機會在耶誕節擁有一份自己的小小禮物。

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在她溫暖的公益號召力之下，今年等家寶寶社福協會更擴大需協助育幼院的家園修繕家數達4家，808位院童小禮物募集，並且攜手藥師健生活Pharkids合作，並搶先在自己的生日會上，將現場競標所得共37,400元，以及數萬元愛心拍賣，全數捐贈給聖誕傳情計畫使用，幫助育幼院小朋友建立穩搭搭的家園，更多訊息可以參考等家寶寶社福協會官網。

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