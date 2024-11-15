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娛樂 最新消息

台灣禁演50年！情色電影《艾曼紐1974》登大銀幕 不用再看盜版

《艾曼紐1974》上映至少吸引3億人搶看，名利雙收造就情色經典地位。（台北双喜電影提供）《艾曼紐1974》上映至少吸引3億人搶看，名利雙收造就情色經典地位。（台北双喜電影提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕情色電影《艾曼紐1974》在台灣禁演50年後，終於首度將於11月29日在台灣大銀幕正式公開上映。此片改編自經典女性情慾文學作品《艾曼紐夫人》，這次更推出4K修復導演版，重現女主角絲薇亞克莉絲戴詮釋最經典第一代「艾曼紐」的清純與浪蕩，也讓50年來，許多台灣觀眾都是透過盜版錄影帶看到的《艾曼紐1974》，真正以超清晰且一刀未剪的版本讓大家重溫情色經典鉅作。

《艾曼紐1974》在台灣禁演50年。（台北双喜電影提供）《艾曼紐1974》在台灣禁演50年。（台北双喜電影提供）

《艾曼紐1974》4K修復導演版今（15）日推出了正式預告，預告中女主角絲薇亞克莉絲戴一頭俏麗短髮，露出超長美腿，清純但性感的外表，充滿魅力和反差，更大膽的在飛機上和男子接吻調情。特殊的美術風格和旁白也可以感受到70年代復古美感和氣氛，也讓觀眾重新喚起當年記憶。

絲薇亞克莉絲戴在《艾曼紐1974》中展現清純臉龐火辣身材。（台北双喜電影提供）絲薇亞克莉絲戴在《艾曼紐1974》中展現清純臉龐火辣身材。（台北双喜電影提供）

由荷蘭演員絲薇亞克莉絲戴所主演的《艾曼紐1974》，當年22歲的絲薇亞以一頭短髮、樣貌清純，但身材火辣，可以性感但又可愛，讓人眼睛一亮，而且演出裸戲毫不扭捏，更因劇情推進而極具說服力的演出，自由探索情慾無拘無束的「艾曼紐」而一炮而紅。已在2012年，因為腦中風過世的絲薇亞克莉絲戴，她在電影生涯裡演過50部以上的電影，但都沒有《艾曼紐》這個系列的成功，大家都記得她是「永遠的艾曼紐 」，而這樣美麗清純的倩影，也將永留影史。

《艾曼紐1974》絲薇亞克莉絲戴還上演女女情愛戲碼。（台北双喜電影提供）《艾曼紐1974》絲薇亞克莉絲戴還上演女女情愛戲碼。（台北双喜電影提供）

《艾曼紐1974》以直接露骨的性愛場面、裸泳、自慰、飛機上性愛、女女性愛和強暴場景，挑戰1974年各國的審查尺度和大眾可接受的道德界線。不像許多電影處心積慮地迴避被評定為X級成人電影，《艾曼紐1974》不但擁抱它，並且吸引估計全球超過3億觀眾而大獲成功，更保有法國最佳票房電影之一的殊榮，還有法國戲院連續放映超過11年。

絲薇亞克莉絲戴在《艾曼紐1974》開場就大秀美腿展現魅力。（台北双喜電影提供）絲薇亞克莉絲戴在《艾曼紐1974》開場就大秀美腿展現魅力。（台北双喜電影提供）

年輕美麗的法國外交官妻子艾曼紐（絲薇亞克莉絲戴飾演），隨著丈夫前往泰國曼谷，在那裡邂逅了一場充滿誘惑與探索的旅程。經歷各種情感與肉體交流後，艾曼紐不僅發現了自身欲望的邊界，更陷入了婚姻與自我認同的掙扎中……她究竟會如何定義自己的慾望與自由？《艾曼紐1974》4K修復導演版即將在11月29日全台上映。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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