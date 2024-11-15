取消80場巡演消失！尚恩曼德斯挺過低潮：遠離社群媒體

加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）推出新專輯《尚恩》。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）今天（15日）推出全新專輯《尚恩》（Shawn），出道逾十年的他分享了在大眾目光下成長的壓力，更以過來人身分給予後輩新進歌手建議。兩年前他將80場巡演取消，專注在心理健康治療，如今他在心境上也達到更自在放鬆的狀態，音樂即是療癒他的解藥。

加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）認為音樂即是療癒他的解藥。（環球音樂提供）

尚恩自14歲起開始於網路上上傳翻唱影片、15歲即發行首支單曲走入大眾目光，回想起當時的自己，他說道：「那時的我只是盡力做好自己的工作，沒有意識到未來即將發生的事情，不會有人告訴我：『兄弟，你即將面對每天有成千上萬的人告訴你他們對你的看法，這對心理會帶來非常大的衝擊，會讓你有些受挫』。」

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尚恩以過來人的身分提醒後輩音樂人：「如果你是一位15歲的音樂人，正準備開始你的音樂事業，我唯一想告訴你的就是保護自己遠離社群媒體。保護自己免受大眾的影響，且別太在意他們對你的看法。」

加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）吐露低潮，建議後輩遠離社群媒體。（翻攝自IG）

尚恩在兩年前因心理健康因素取消巡演，如今走過低潮再出輯，他表示：「我已經厭倦了無法保持真實的狀態，並不是說我過去總是在偽裝，只是覺得在我年輕時，好像常常想要討好別人，不論是在訪問中或任何時刻。」他表示現在處於更放鬆、做自己的狀態，他形容：「這張專輯就是關於放手，並記住我自己是誰，是我的個人解藥。」全新專輯《尚恩》全台數位平台、實體通路已經發行。

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