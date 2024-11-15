晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

取消80場巡演消失！尚恩曼德斯挺過低潮：遠離社群媒體

加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）推出新專輯《尚恩》。（環球音樂提供）加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）推出新專輯《尚恩》。（環球音樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）今天（15日）推出全新專輯《尚恩》（Shawn），出道逾十年的他分享了在大眾目光下成長的壓力，更以過來人身分給予後輩新進歌手建議。兩年前他將80場巡演取消，專注在心理健康治療，如今他在心境上也達到更自在放鬆的狀態，音樂即是療癒他的解藥。

加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）認為音樂即是療癒他的解藥。（環球音樂提供）加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）認為音樂即是療癒他的解藥。（環球音樂提供）

尚恩自14歲起開始於網路上上傳翻唱影片、15歲即發行首支單曲走入大眾目光，回想起當時的自己，他說道：「那時的我只是盡力做好自己的工作，沒有意識到未來即將發生的事情，不會有人告訴我：『兄弟，你即將面對每天有成千上萬的人告訴你他們對你的看法，這對心理會帶來非常大的衝擊，會讓你有些受挫』。」

尚恩以過來人的身分提醒後輩音樂人：「如果你是一位15歲的音樂人，正準備開始你的音樂事業，我唯一想告訴你的就是保護自己遠離社群媒體。保護自己免受大眾的影響，且別太在意他們對你的看法。」

加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）吐露低潮，建議後輩遠離社群媒體。（翻攝自IG）加拿大創作男神尚恩曼德斯（Shawn Mendes）吐露低潮，建議後輩遠離社群媒體。（翻攝自IG）

尚恩在兩年前因心理健康因素取消巡演，如今走過低潮再出輯，他表示：「我已經厭倦了無法保持真實的狀態，並不是說我過去總是在偽裝，只是覺得在我年輕時，好像常常想要討好別人，不論是在訪問中或任何時刻。」他表示現在處於更放鬆、做自己的狀態，他形容：「這張專輯就是關於放手，並記住我自己是誰，是我的個人解藥。」全新專輯《尚恩》全台數位平台、實體通路已經發行。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中